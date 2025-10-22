IFC brinda US$770 millones a ENERGUATE para mejorar servicio eléctrico en Guatemala

Por revistaeyn.com
La Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial, anunció el cierre de una inversión por un total de US$ 770 millones en ENERGUATE, empresa de distribución de energía eléctrica en Guatemala.
Estos fondos serán destinados para mejorar la calidad del servicio en el país centroamericano, así como para refinanciar deuda existente.
El préstamo, estructurado bajo el modelo “A/B Bond”, está compuesto por un préstamo directo de US$ 100 millones otorgado por IFC y US$ 670 millones fondeados a través de la emisión de un bono internacional. Esta es la primera vez que se utiliza este instrumento en Guatemala. Se trata, además, del A/B Bond más grande en la historia de IFC.
“Nos enorgullece fortalecer nuestra alianza estratégica con ENERGUATE y seguir impulsando la sostenibilidad del sector eléctrico en Guatemala”, señaló Ivana Fernandes Duarte, gerente regional de IFC para Centroamérica. “Este hito no solo destaca por su magnitud, sino también por su estructura innovadora, que fomentará el desarrollo de los mercados de capitales del país y la región”, agregó.
El bono internacional, con vencimiento en 2035 y organizado por Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan y Santander, atrajo una demanda sobresaliente del mercado, registrando órdenes por más de US$ 3000 millones de más de 200 inversionistas.
Los recursos de esta transacción internacional, después del prepago de deuda existente, le permitirán a ENERGUATE seguir mejorando la calidad del servicio eléctrico, fortalecer el control de pérdidas de energía y dar continuidad a la conexión de nuevos usuarios dentro de su área de cobertura. La base actual de clientes de la empresa alcanza los 2.5 millones de hogares, comercios y empresas en el país.
“Esta operación es una oportunidad histórica para que juntos continuemos creando conexiones que transformen vidas en Guatemala. Nos permitirá consolidar un servicio más eficiente y confiable, fortalecer la confianza en nuestro país y abrir camino para que Guatemala sea un referente regional en desarrollo sostenible e innovación financiera”, afirmó Paulo César Parra, gerente general de ENERGUATE.
Establecida en 1998, ENERGUATE es actualmente la principal compañía de distribución eléctrica de Guatemala en términos de área de cobertura, cantidad de población atendida y número de usuarios.