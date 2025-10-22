IFC brinda US$770 millones a ENERGUATE para mejorar servicio eléctrico en Guatemala

Por revistaeyn.com

La Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial, anunció el cierre de una inversión por un total de US$ 770 millones en ENERGUATE, empresa de distribución de energía eléctrica en Guatemala.

Estos fondos serán destinados para mejorar la calidad del servicio en el país centroamericano, así como para refinanciar deuda existente.

El préstamo, estructurado bajo el modelo “A/B Bond”, está compuesto por un préstamo directo de US$ 100 millones otorgado por IFC y US$ 670 millones fondeados a través de la emisión de un bono internacional. Esta es la primera vez que se utiliza este instrumento en Guatemala. Se trata, además, del A/B Bond más grande en la historia de IFC.

“Nos enorgullece fortalecer nuestra alianza estratégica con ENERGUATE y seguir impulsando la sostenibilidad del sector eléctrico en Guatemala”, señaló Ivana Fernandes Duarte, gerente regional de IFC para Centroamérica. “Este hito no solo destaca por su magnitud, sino también por su estructura innovadora, que fomentará el desarrollo de los mercados de capitales del país y la región”, agregó.