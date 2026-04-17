La biodiversidad se está volviendo invertible; aún no sabemos cómo medirla

Finanzas

La biodiversidad empieza a integrarse en las decisiones económicas globales, pero la falta de métricas confiables frena su consolidación como activo invertible. Sin un lenguaje común entre ecología y finanzas, el capital no fluye y el riesgo de greenwashing crece.

Por: Alejandro Solís (Especialista en Innovación Digital para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible) Durante años, la biodiversidad fue tratada como un tema ambiental. Importante, sí, pero distante de la economía real. Esa separación ya no existe. Hoy, la biodiversidad está entrando —no sin fricciones— en el corazón de las decisiones económicas. Pero hay un problema estructural que está frenando este proceso: no sabemos medir aquello que queremos financiar.

Y sin medición, no hay mercado. Esto no es un detalle técnico. Es un problema de funcionamiento del sistema financiero. Los mercados necesitan un lenguaje común para asignar capital. El carbono logró construirlo —con limitaciones— a través de las toneladas de CO₂ equivalente. La biodiversidad, en cambio, sigue atrapada en indicadores que miden actividad, no resultados: hectáreas reforestadas, árboles plantados, áreas protegidas. Pero estos números dicen poco sobre lo que realmente importa: si los ecosistemas se están recuperando y si el paradigma social está cambiando.

Una advertencia reciente de la comunidad científica lo deja claro. Gran parte de los proyectos de restauración en el mundo no están midiendo biodiversidad, sino implementación. Sabemos cuánto se hace, pero no qué cambia.

Desde la perspectiva empresarial y financiera, esto es crítico. Sin métricas confiables, los inversionistas no pueden diferenciar entre proyectos que generan valor real y aquellos que solo generan narrativa. Esto abre la puerta al greenwashing, distorsiona la asignación de capital y, sobre todo, debilita la confianza en los mercados emergentes vinculados a la naturaleza.

El resultado es una paradoja evidente, mientras trillones de dólares siguen financiando actividades que degradan ecosistemas, solo una fracción menor fluye hacia su protección. No porque falte interés. Sino porque faltan señales.

Un sistema de estándares que aún no conecta

En los últimos años han surgido múltiples marcos y estándares para abordar este problema: desde TNFD, que busca integrar la naturaleza en la gestión de riesgos financieros, hasta estándares como IFC PS6, que establecen criterios ambientales en proyectos de inversión. También emergen iniciativas como los créditos de biodiversidad, los objetivos basados en ciencia (SBTN) o estándares de medición ecológica más robustos.

El problema es que estos esfuerzos no están integrados. Algunos marcos hablan el lenguaje financiero. Otros entienden la complejidad ecológica. Pocos logran conectar ambos mundos. Y ahí está el cuello de botella.

Hoy, los estándares que mejor capturan la biodiversidad no son los más utilizables para invertir. Y los más utilizados para invertir, aún simplifican demasiado la biodiversidad.

Esta desconexión es especialmente relevante para América Latina y el Caribe. La región concentra algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

Pero también enfrenta limitaciones estructurales en sistemas de medición, acceso a financiamiento y marcos regulatorios. En términos simples, los activos naturales están aquí, pero el capital aún no fluye como debería.

Hay además una dimensión que el mercado no puede ignorar. La biodiversidad no es un activo abstracto. Está en territorios vivos, gestionados en muchos casos por comunidades locales e indígenas. Cualquier modelo de inversión que no incorpore esta realidad no solo es incompleto, es inviable en el tiempo.



Cómo destrabar la inversión en biodiversidad

Si la biodiversidad va a consolidarse como una nueva clase de activo, el desafío no es crear más estándares. Es construir una arquitectura que permita que funcionen juntos. Esto implica tres cambios clave: 1. Construir un lenguaje común. Se necesita conectar: medición ecológica real en campo; sistemas de datos interoperables; métricas utilizables por el sistema financiero, estándares de riesgo y reporte. Sin esta cadena, la biodiversidad seguirá siendo difícil de financiar.