S&P espera hasta US$30.000 millones en bonos sostenibles en Latinoamérica en 2026

Las emisiones en América Latina cayeron un 42 % interanual a US$24.000 millones en 2025, en comparación con una disminución global del 19 %, ya que la incertidumbre geopolítica y comercial redujeron las ventanas del mercado, lo que generó desafíos para las emisiones etiquetadas.

Tras dos años de contracción, S&P Global Ratings espera entre US$25.000 y US$30.000 millones en nuevas emisiones de bonos sostenibles en América Latina en 2026.

"El crecimiento en 2026 podría beneficiarse de la disminución de las tasas de interés y de los estrechos diferenciales de crédito en la mayoría de las economías, pero sigue dependiendo de las condiciones geopolíticas y comerciales", señala S&P Global Ratings.

Los bonos de sostenibilidad siguen siendo predominantes en América Latina en comparación con otras regiones, impulsados por los importantes desafíos ambientales y sociales que afrontan los países de la región. Esto ha impulsado a los emisores a establecer marcos integrales que incorporan tanto inversiones verdes y sociales como KPI. Este enfoque proporciona flexibilidad en la asignación de fondos en el momento de la emisión.

El fuerte interés en la deuda sostenible por parte de gobiernos, emisores privados e inversionistas continúa impulsando la actividad y promoviendo las agendas de sostenibilidad en toda la región, como lo demuestra el crecimiento de los préstamos privados sostenibles y la publicación de marcos de financiamiento sostenible.

La emisión de bonos sostenibles se concentró significativamente más en 2025: emisores de solo siete países de América Latina accedieron a los mercados en 2025 (frente a 12 en 2024) y el número de emisores únicos disminuyó a 35 de 77.

México (con una participación de 41 %), Brasil (33 %) y Chile (17 %) representaron la mayor parte de las emisiones en la región en 2025, mientras que el 9 % restante se distribuyó entre Colombia, Argentina, Perú y República Dominicana.