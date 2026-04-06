La geopolítica ya encarece el dinero: empieza a exponer grietas en sistema financiero

Finanzas

El repunte del petróleo, la expectativa de tasas más altas por más tiempo y las tensiones en el crédito privado empiezan a dibujar un nuevo mapa de fragilidad financiera.

Por: revistaeyn.com Por años, el mercado aprendió a convivir con la geopolítica como si fuera, sobre todo, un generador de volatilidad episódica: un shock de precios, una corrección táctica, una cobertura de riesgo más cara. Pero la secuencia que se está abriendo ahora empieza a sugerir algo distinto. La guerra en Oriente Medio, la persistencia del frente ucraniano y el deterioro estratégico entre Estados Unidos y China empiezan a reordenar algo más profundo: cuánto cuesta el dinero, quién accede a él y bajo qué condiciones. Ese cambio todavía no tiene la forma de una gran crisis financiera. No hay un nuevo Lehman a la vista, ni un único activo tóxico que concentre todo el peligro. Pero sí empiezan a aparecer las primeras señales de un régimen más rígido: energía más cara, inflación menos dócil, expectativas de tasas más altas durante más tiempo y tensión creciente en los segmentos del sistema que dependían de liquidez abundante y financiamiento flexible. El sistema financiero está empezando a encarecerse y a volverse más selectivo.

Primera polea de transmisión

La primera transmisión de ese cambio ocurre por una vía bastante directa: la geopolítica vuelve a meter inflación en el sistema. Cuando el petróleo sube, cuando el transporte se encarece, cuando las cadenas de suministro se vuelven más frágiles y cuando la seguridad energética vuelve a convertirse en prioridad, el impacto no se limita a un puñado de commodities. Se traslada a costos logísticos, márgenes empresariales, expectativas de precios y, finalmente, a la política monetaria. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió este lunes que la guerra en Oriente Medio ya obliga a revisar el escenario global hacia menos crecimiento y más inflación, incluso si el conflicto no escala mucho más. Ese giro altera una de las apuestas más importantes del mercado para 2026: la idea de que el ciclo global todavía podía moverse hacia una normalización gradual, con alivio monetario y costos de capital más bajos. Lo que empieza a insinuarse ahora es lo contrario. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, advirtió en su carta anual a accionistas que las guerras en Ucrania y Oriente Medio, sumadas a la rivalidad con China, están empujando al mundo hacia una fase de incertidumbre persistente, con capacidad para sostener la inflación por más tiempo y obligar a mantener los tipos de interés por encima de lo que todavía descuentan muchos inversores. Ese es probablemente el primer gran cambio de fondo: la geopolítica está reconstruyendo un piso más alto para el precio del dinero. Y cuando el dinero se vuelve más caro, el problema no es solo macroeconómico. También empieza a cambiar la forma en que el sistema distribuye el crédito.

Selección más dura del riesgo

En entornos de tasas más altas y mayor incertidumbre, el sistema no deja de prestar de golpe. Lo que hace es volverse mucho más discriminante. Las empresas con balances más frágiles, los modelos de negocio más dependientes de refinanciación y los sectores que crecieron al calor de dinero abundante empiezan a enfrentar un filtro más severo. El nuevo riesgo no es solo cuánto cuesta endeudarse, sino quién sigue teniendo acceso al capital y quién empieza a perderlo silenciosamente. Ese proceso ya está dejando un primer termómetro claro: el crédito privado. Durante la última década, este segmento creció como una de las grandes alternativas al financiamiento bancario tradicional. Ofrecía rendimiento, flexibilidad y acceso a empresas o estructuras que no siempre encontraban crédito en el sistema regulado. Pero también construyó un ecosistema menos transparente, más ilíquido y mucho más dependiente de valuaciones privadas y refinanciación constante. Ahora, justamente ahí, es donde empiezan a aparecer las primeras tensiones. En los últimos días, varios grandes fondos de crédito privado limitaron rescates o aplicaron topes a los reembolsos ante un aumento de solicitudes de salida por parte de inversores. El caso más reciente fue el de Barings, que impuso un límite de 5% a los retiros en su fondo BPCC tras un fuerte repunte de pedidos, en una dinámica que Reuters vincula también con vehículos de Apollo, Blue Owl, Ares y BlackRock. No es todavía una corrida en el sentido clásico. Pero sí es una señal importante de que el mercado está empezando a redescubrir una vieja verdad financiera: los activos que prometen rendimiento a cambio de iliquidez funcionan bien mientras nadie necesita salir al mismo tiempo. Eso ayuda a entender por qué la comparación con 2008 aparece, pero también por qué conviene usarla con cuidado. La analogía sirve como alerta, no como diagnóstico automático. Hoy los grandes bancos están mejor capitalizados, la regulación es mucho más exigente y no hay una burbuja homogénea como la de las hipotecas subprime. La semejanza con aquella etapa está en el momento del ciclo en el que el mercado empieza a descubrir que una parte del riesgo estaba peor distribuida, peor entendida y peor valorada de lo que parecía. Hoy, lo que se está tensando primero no es el núcleo regulado del sistema financiero, sino sus bordes: fondos semilíquidos, prestatarios más débiles, estructuras de intermediación más opacas y vehículos donde el valor real de los activos solo se pone a prueba cuando alguien quiere convertirlos en efectivo. Eso no significa que el riesgo vaya a quedarse encapsulado. Significa algo quizá más importante para la prospectiva: el contagio, si aparece, probablemente no se parecerá al de 2008. No vendrá de un solo activo tóxico universal, sino de la interacción entre energía cara, inflación más persistente, refinanciación más costosa y menor tolerancia a la iliquidez.

Reorientación del capital