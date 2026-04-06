El mundo empieza a gestionar un shock energético macro

Centroamérica & Mundo

Japón se mueve con lógica de contingencia, Europa intenta contener el impacto político e inflacionario y América Latina se prepara para recibir el golpe por precios, combustibles y presión fiscal.

Por: revistaeyn.com

El petróleo no se está acabando. Lo que empieza a agotarse es algo más delicado: la normalidad energética del mundo. A esta hora, la economía global todavía no enfrenta una falta física generalizada de crudo. Pero sí empieza a entrar en una fase donde el suministro se vuelve más incierto, más caro, más difícil de asegurar y más dependiente de decisiones geopolíticas. Esa es la verdadera dimensión del shock. El problema ya no es sólo cuánto sube el barril. El problema es que el petróleo vuelve a funcionar como una variable de poder, inflación y estabilidad macroeconómica. Y por eso las principales potencias ya empezaron a reaccionar.

Japón blinda suministro

Japón fue uno de los primeros en explicitar que se está preparando para una crisis de mayor duración. El Gobierno aseguró que dispone de reservas para aproximadamente ocho meses y confirmó que ya está avanzando en rutas y abastecimiento alternativos para reducir dependencia del estrecho de Ormuz. Ese dato importa por dos razones. La primera: Japón importa cerca del 90 % de su crudo desde Medio Oriente, por lo que está entre las economías más vulnerables a una disrupción prolongada del Golfo.

La segunda: Tokio no está reaccionando como si enfrentara un sobresalto pasajero. Está reaccionando como si la energía hubiera dejado de ser confiable. Eso explica por qué ya trabaja sobre reservas, logística, distribución prioritaria y continuidad de suministro para sectores críticos. En términos políticos, Japón ya entró en modo contingencia.



Europa se prepara para "inflación energética"

En Europa, la preocupación se está expresando de otra manera: cómo evitar que el shock del petróleo vuelva a convertirse en un problema económico y político interno. Por eso, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria ya pidieron a la Comisión Europea que estudie un nuevo impuesto extraordinario a las ganancias de las energéticas. La lógica es conocida desde la crisis posterior a Ucrania: si la guerra vuelve a disparar precios, Bruselas necesita construir margen para amortiguar el impacto sobre hogares, empresas e inflación. Eso muestra algo importante: Europa no está leyendo esta crisis como una volatilidad de mercado, sino como una amenaza de segunda ronda sobre actividad, precios y estabilidad social. Y esa memoria importa, porque si el petróleo sigue presionando, el daño europeo no será sólo energético. También puede ser:: inflacionario, industrial, fiscal y políticamente corrosivo.

EE.UU, mejor posicionado

Estados Unidos enfrenta esta fase desde una posición más robusta. No porque quede inmune al precio del combustible, sino porque tiene más margen para absorber el shock y, al mismo tiempo, usarlo a su favor. Con mayor capacidad exportadora de energía, Washington puede reforzar su rol como proveedor estratégico para aliados, ampliar su peso en el reordenamiento energético y convertir parte de la crisis en una ventaja geoeconómica. Ese es uno de los rasgos más importantes del momento: el shock no sólo destruye equilibrio; también redistribuye poder. Y en esa redistribución, Estados Unidos llega mejor parado que Europa o Asia importadora.

América Latina enfrenta riesgo inflacionario