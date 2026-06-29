Finanzas

Los clientes del futuro ya eligen cómo manejar su dinero: desafío para bancos y fintech

Los adolescentes ya deciden compras, ahorran, utilizan billeteras digitales y comienzan a explorar las inversiones.

Por: Revistaeyn.com Un estudio regional de Kidscorp muestra que ocho de cada diez adolescentes latinoamericanos ya administran parte de sus gastos. Más que un cambio en los hábitos de consumo, el fenómeno anticipa una competencia cada vez más temprana por construir la relación financiera con las nuevas generaciones. En el pasado, la industria financiera concentraba sus esfuerzos en conquistar a los jóvenes cuando obtenían su primer empleo, abrían una cuenta bancaria o solicitaban una tarjeta de crédito. Sin embargo, ese momento parece estar adelantándose. Hoy, una parte creciente de los adolescentes latinoamericanos ya administra su propio dinero, decide qué comprar, combina efectivo con pagos digitales y comienza a desarrollar hábitos de ahorro. En otras palabras, el vínculo con el sistema financiero empieza mucho antes de la vida adulta. Ese es uno de los principales mensajes que deja el estudio Shopping y Dinero LATAM 2026, elaborado por Kidscorp entre adolescentes de 13 a 18 años y sus padres en distintos países de la región.

Una generación que aprende haciendo

La mayor independencia aparece en categorías como alimentos y bebidas, salidas gastronómicas, ropa y actividades recreativas, mientras que las compras de mayor valor —como dispositivos tecnológicos o videojuegos— continúan siendo decisiones compartidas con los padres. Más que un cambio en el consumo, el estudio refleja un proceso de aprendizaje financiero. Los adolescentes comienzan a administrar presupuestos, establecer prioridades y evaluar en qué gastar sus recursos, habilidades que tradicionalmente se desarrollaban varios años después. En este nuevo escenario, el dinero digital gana espacio, pero el efectivo resiste. Uno de los datos más interesantes del informe es que la digitalización avanza impulsada tanto por la tecnología como por los propios padres. Casi la mitad de ellos prefiere que sus hijos utilicen dinero digital antes que efectivo, principalmente porque facilita el control de los gastos y permite enviar dinero de manera inmediata cuando surge una necesidad. Sin embargo, la transición todavía está lejos de completarse. El efectivo continúa siendo el medio de pago más utilizado entre los adolescentes, mientras que las tarjetas de débito y las billeteras virtuales ganan terreno de forma gradual, especialmente entre los jóvenes de mayor edad. Concretamente, el 53% afirma que continúa usando cash como forma de pago habitual, mientras que el 31% usa tarjeta de débito y el 24% billeteras virtuales.

Estos datos reflejan que América Latina atraviesa una etapa de convivencia entre ambos modelos de pago, en lugar de un reemplazo definitivo del dinero físico.

El ahorro aparece antes que la inversión

El estudio también muestra una generación más consciente de la administración del dinero. Más de la mitad de los adolescentes afirma tener ahorros y prestar atención al dinero disponible antes de decidir un gasto. Incluso, uno de cada dos asegura conocer qué significa invertir. No obstante, existe una brecha importante entre conocimiento y práctica. El 51% dice conocer qué son las inversiones, aunque solo un 17% realizó alguna durante el último año, principalmente a través de billeteras virtuales y bancos. Esto sugiere que la educación financiera avanza con mayor rapidez que la adopción efectiva de productos de inversión.

La nueva competencia de bancos y fintech

Para la industria financiera, el informe deja una señal estratégica. La competencia ya no consiste únicamente en captar clientes cuando ingresan al mercado laboral. Comienza mucho antes, durante la etapa en la que las personas construyen sus primeras experiencias con el dinero. Quien acompañe ese aprendizaje mediante herramientas sencillas de ahorro, pagos, educación financiera y administración de gastos tendrá mayores posibilidades de construir relaciones de largo plazo con una generación que crecerá completamente integrada al ecosistema digital. Más que una oportunidad comercial inmediata, se trata de una inversión en fidelización futura.

Mucho más que consumidores