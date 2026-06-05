Cinco factores que impulsan el crédito contextual en Latinoamérica

Finanzas

El desarrollo del crédito contextual no responde únicamente a una tendencia tecnológica, sino a una transformación más profunda en la arquitectura financiera regional.

Por revistaeyn.com El crédito está cambiando de lugar en América Latina. Expertos de Paymentology, emisor-procesador de pagos y la fintech Un Dos Tres, explican que el auge del crédito embebido está redefiniendo la forma en que consumidores y empresas participan en la economía digital. Aunque el efectivo sigue teniendo un peso relevante y millones de personas enfrentan ingresos inestables, el crédito contextual y en tiempo real evidencia un cambio estructural. Según PCMI, el uso de efectivo en Latinoamérica pasó de representar el 57 % del gasto de consumo en 2022 al 37 % en la actualidad.

Si se saca un promedio ponderado de las economías considerando el tamaño de su propio gasto de consumo, la penetración del efectivo es aún más baja, situándose en 31 %. Los métodos de pago digitales y electrónicos representan el 60 % del gasto total de consumo. Estos datos reflejan la vía de pago subyacente que se utiliza para mover el dinero, y no la marca del método de pago o la billetera que se utiliza para iniciar el pago. Esto es importante para los proveedores de vías de pago (franquicias de tarjetas y bancos) que están buscando comprender su verdadera participación en el mercado de movimiento de dinero. Más que incentivar el gasto, esta nueva capa financiera busca dar liquidez inmediata, facilitar pagos esenciales y fortalecer la construcción de historial dentro de la experiencia cotidiana. “Durante décadas, la evaluación crediticia miró hacia atrás para decidir el futuro de una persona. Hoy estamos viendo un cambio hacia decisiones contextualizadas, tomadas en tiempo real y basadas en datos transaccionales. Cuando el crédito se integra directamente en el flujo de pago, deja de ser un producto aislado y se convierte en infraestructura. Eso tiene el potencial de ampliar el acceso de manera mucho más eficiente y responsable”, afirmó Alejandro del Río, Director Regional para Latinoamérica de Paymentology. El desarrollo del crédito contextual no responde únicamente a una tendencia tecnológica, sino a una transformación más profunda en la arquitectura financiera regional. Entre los principales factores que, según los expertos, marcarán su evolución se encuentran: