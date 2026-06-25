Estudio: Un 44 % de los panameños ahorra dinero

Finanzas

El Índice de Bienestar Financiero de Panamá alcanzó 56.5 puntos sobre 100, reflejando avances en control financiero, planificación y optimismo sobre el futuro.

Por revistaeyn.com Experian presentó los resultados de su más reciente Índice de Bienestar Financiero en Latinoamérica, un estudio regional que analiza cómo las personas viven, gestionan y proyectan su vida financiera, y cómo la información puede contribuir a mejores decisiones y mayor bienestar. En Panamá, el Índice de Bienestar Financiero alcanzó 56.5 puntos sobre 100, reflejando señales positivas en control financiero, propósito del ahorro y confianza en el futuro. El estudio evalúa dimensiones claves como: control financiero, resiliencia financiera, capacidad de cumplir metas y tranquilidad financiera.

Uno de los hallazgos más relevantes es que Panamá destaca por la finalidad del ahorro, con 83.5 puntos, uno de los indicadores más altos del estudio. Este resultado muestra que quienes ahorran lo hacen con objetivos claros y una visión orientada a construir estabilidad y bienestar a largo plazo. Asimismo, Panamá obtuvo 61.6 puntos en control financiero, impulsado por hábitos como comparar alternativas antes de solicitar crédito, evaluar decisiones financieras y llevar un seguimiento de los gastos. Además, registró 62.7 puntos en optimismo sobre el futuro financiero, reflejando una actitud positiva frente a las posibilidades de progreso económico. “Los resultados muestran que los panameños están desarrollando una relación cada vez más consciente con sus finanzas. Observamos una combinación de control financiero, propósito en el ahorro y confianza en el futuro, lo que representa una base sólida para seguir fortaleciendo el bienestar financiero en el país”, afirmó Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian. El estudio también evidencia oportunidades para seguir fortaleciendo la resiliencia financiera de los hogares. Aunque existe una clara intención de ahorro, solo el 44.3 % de los encuestados afirma ahorrar actualmente y el 28.2 % participa en productos de inversión, lo que refleja espacio para ampliar el acceso a herramientas y soluciones que permitan convertir esa intención en mayor estabilidad financiera.

Perfil de “optimismo ansioso”

De acuerdo con el análisis, la educación financiera, el acceso a información clara y el uso de herramientas digitales pueden desempeñar un papel fundamental para ayudar a las personas a transformar sus objetivos financieros en acciones concretas. Otro hallazgo relevante del estudio es que el perfil financiero de los panameños puede describirse como un escenario de “optimismo ansioso”. Los resultados muestran que, aunque las personas mantienen una visión positiva sobre su futuro económico —con 62.7 puntos en optimismo financiero, uno de los indicadores más altos de la región—, persisten niveles importantes de preocupación y tensión frente a su situación financiera actual. Este hallazgo refleja una realidad común en muchos hogares: existe confianza en la posibilidad de progresar y alcanzar metas financieras, pero al mismo tiempo se experimenta estrés asociado a los gastos cotidianos, la capacidad de ahorro y la preparación ante imprevistos. En esa misma línea, la dimensión de tranquilidad financiera continúa siendo uno de los principales desafíos tanto en Panamá como en la región. A nivel latinoamericano, esta dimensión alcanzó 53.2 puntos, convirtiéndose en el componente con menor desempeño dentro del Índice de Bienestar Financiero. Más que una contradicción, este resultado evidencia que el bienestar financiero va más allá de administrar adecuadamente el dinero. También implica sentirse seguro, preparado y con mayor confianza frente al futuro financiero.