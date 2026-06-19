Finanzas

Del estadio a la wallet: Mundial 2026 acelera inclusión financiera de los aficionados

Con 48 selecciones, tres países anfitriones y una audiencia récord proyectada, el Mundial 2026mueve miles de millones de dólares. Pero más allá del turismo y las entradas, el torneo podría consolidar una nueva economía donde los aficionados utilizan billeteras digitales, realizan pagos instantáneos, adquieren fan tokens y participan en ecosistemas financieros vinculados al deporte.

Por: Revistaeyn.com La Copa Mundial de la FIFA 2026 será recordada por muchas razones. Será la primera edición con 48 selecciones, la más extensa de la historia y la primera organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, para la industria financiera existe otra razón para seguirla de cerca: podría convertirse en el evento deportivo que termine de integrar las finanzas digitales al consumo masivo global. Mientras millones de aficionados se movilizan para seguir el torneo, y adquirir entradas, una transformación menos visible ya está en marcha. El Mundial llega en un contexto donde las billeteras digitales, los pagos instantáneos, la tokenización de activos y las plataformas de inversión minorista han alcanzado niveles de adopción muy superiores a los observados durante Qatar 2022. Según análisis recopilados por Fund Society, la FIFA espera que el torneo se convierta en el más rentable de su historia, con ingresos cercanos a los US$13.000 millones y un impacto económico global superior a los US$40.000 millones. Pero, una parte creciente de ese movimiento económico ya no pasa exclusivamente por efectivo, tarjetas tradicionales o bancos, sino por infraestructuras digitales que conectan a consumidores, comercios y plataformas financieras en tiempo real.

El nuevo perfil del aficionado

Sin duda, la relación entre deporte y finanzas está cambiando. El aficionado contemporáneo ya no se limita a comprar una camiseta o una entrada para el estadio. Gestiona sus viajes desde aplicaciones móviles, utiliza billeteras digitales para pagar consumos, participa en programas de fidelización y, cada vez más, interactúa con activos digitales asociados a sus equipos favoritos. Para América Latina, el fenómeno resulta especialmente relevante. Aunque persisten brechas de bancarización, la región se ha convertido en uno de los mercados de mayor crecimiento para pagos digitales y servicios financieros móviles. El teléfono inteligente se ha transformado en la principal puerta de acceso al sistema financiero para millones de personas. En ese escenario, un evento de escala planetaria como el Mundial puede actuar como acelerador de adopción, impulsando el uso cotidiano de soluciones fintech entre usuarios que hasta hace pocos años operaban casi exclusivamente en efectivo.

Fan tokens: cuando la pasión también cotiza

Uno de los fenómenos más llamativos de esta convergencia entre deporte y tecnología es el crecimiento de los fan tokens. Estos activos digitales, basados en tecnología blockchain, permiten a los aficionados participar en votaciones, acceder a experiencias exclusivas, obtener recompensas o interactuar con sus equipos de formas que antes eran imposibles. Datos de la consultora DataIntelo muestran que el mercado global de fan tokens alcanzó un valor estimado de US$3.800 millones en 2025 y podría superar los US$18.600 millones hacia 2034, con tasas de crecimiento cercanas al 19% anual. La expansión no es únicamente comercial. Investigaciones académicas realizadas en Europa muestran que las consultas promovidas mediante fan tokens movilizan a miles de usuarios y registran niveles de participación que, en algunos casos, involucran a cerca de la mitad de los poseedores de estos activos. La experiencia de Qatar 2022 también dejó una lección para los inversores: los acontecimientos deportivos influyen directamente en el comportamiento de estos mercados. Diversos estudios detectaron aumentos de precios previos al torneo y fuertes fluctuaciones asociadas al desempeño de las selecciones y clubes vinculados a los tokens. En otras palabras, la emoción deportiva comenzó a tener una traducción financiera tangible.

El Mundial como prueba global para los pagos digitales