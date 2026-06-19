Del estadio a la wallet: Mundial 2026 acelera inclusión financiera de los aficionados

Por: Revistaeyn.com
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será recordada por muchas razones. Será la primera edición con 48 selecciones, la más extensa de la historia y la primera organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, para la industria financiera existe otra razón para seguirla de cerca: podría convertirse en el evento deportivo que termine de integrar las finanzas digitales al consumo masivo global.
Mientras millones de aficionados se movilizan para seguir el torneo, y adquirir entradas, una transformación menos visible ya está en marcha. El Mundial llega en un contexto donde las billeteras digitales, los pagos instantáneos, la tokenización de activos y las plataformas de inversión minorista han alcanzado niveles de adopción muy superiores a los observados durante Qatar 2022.
Según análisis recopilados por Fund Society, la FIFA espera que el torneo se convierta en el más rentable de su historia, con ingresos cercanos a los US$13.000 millones y un impacto económico global superior a los US$40.000 millones.
Pero, una parte creciente de ese movimiento económico ya no pasa exclusivamente por efectivo, tarjetas tradicionales o bancos, sino por infraestructuras digitales que conectan a consumidores, comercios y plataformas financieras en tiempo real.
El nuevo perfil del aficionado
Sin duda, la relación entre deporte y finanzas está cambiando.
El aficionado contemporáneo ya no se limita a comprar una camiseta o una entrada para el estadio. Gestiona sus viajes desde aplicaciones móviles, utiliza billeteras digitales para pagar consumos, participa en programas de fidelización y, cada vez más, interactúa con activos digitales asociados a sus equipos favoritos.
Para América Latina, el fenómeno resulta especialmente relevante. Aunque persisten brechas de bancarización, la región se ha convertido en uno de los mercados de mayor crecimiento para pagos digitales y servicios financieros móviles. El teléfono inteligente se ha transformado en la principal puerta de acceso al sistema financiero para millones de personas.
En ese escenario, un evento de escala planetaria como el Mundial puede actuar como acelerador de adopción, impulsando el uso cotidiano de soluciones fintech entre usuarios que hasta hace pocos años operaban casi exclusivamente en efectivo.
Fan tokens: cuando la pasión también cotiza
Uno de los fenómenos más llamativos de esta convergencia entre deporte y tecnología es el crecimiento de los fan tokens.
Estos activos digitales, basados en tecnología blockchain, permiten a los aficionados participar en votaciones, acceder a experiencias exclusivas, obtener recompensas o interactuar con sus equipos de formas que antes eran imposibles.
Datos de la consultora DataIntelo muestran que el mercado global de fan tokens alcanzó un valor estimado de US$3.800 millones en 2025 y podría superar los US$18.600 millones hacia 2034, con tasas de crecimiento cercanas al 19% anual.
La expansión no es únicamente comercial. Investigaciones académicas realizadas en Europa muestran que las consultas promovidas mediante fan tokens movilizan a miles de usuarios y registran niveles de participación que, en algunos casos, involucran a cerca de la mitad de los poseedores de estos activos.
La experiencia de Qatar 2022 también dejó una lección para los inversores: los acontecimientos deportivos influyen directamente en el comportamiento de estos mercados. Diversos estudios detectaron aumentos de precios previos al torneo y fuertes fluctuaciones asociadas al desempeño de las selecciones y clubes vinculados a los tokens.
En otras palabras, la emoción deportiva comenzó a tener una traducción financiera tangible.
El Mundial como prueba global para los pagos digitales
La edición 2026 también pondrá a prueba la infraestructura financiera digital de Norteamérica.
Millones de turistas están realizando pagos transfronterizos, cambiando divisas, reservando alojamientos y utilizando servicios de movilidad desde aplicaciones móviles. El resultado será una enorme vitrina para fintechs, procesadores de pagos, bancos digitales y plataformas de remesas.
Para las empresas del sector, el torneo representa una oportunidad única para captar usuarios y demostrar la capacidad de sus soluciones en un entorno de alta demanda.
No obstante, el crecimiento también trae desafíos. Especialistas en ciberseguridad de Check Point Research han advertido sobre un aumento de sitios falsos, aplicaciones fraudulentas y esquemas de estafa vinculados a entradas, paquetes turísticos y activos digitales relacionados con la Copa del Mundo.
La combinación entre entusiasmo deportivo y transacciones digitales masivas suele convertirse en terreno fértil para el fraude, lo que refuerza la necesidad de educación financiera y protección tecnológica.
Más allá de los pagos y los tokens, la industria observa una tendencia de fondo: el deporte está evolucionando hacia una categoría económica propia.
Gestores patrimoniales, plataformas de inversión y empresas tecnológicas exploran nuevas formas de vincular a los aficionados con activos relacionados con clubes, ligas, contenidos digitales y comunidades deportivas.
La frontera entre consumidor, usuario e inversionista comienza a difuminarse.
En este contexto, el Mundial 2026 puede representar mucho más que una competencia deportiva. Puede ser el momento en que millones de personas adopten por primera vez una billetera digital, realicen pagos internacionales desde una aplicación móvil o descubran mecanismos de participación económica ligados a sus equipos favoritos.
Si eso ocurre, la Copa del Mundo no solo habrá redefinido la dimensión deportiva del torneo. También habrá consolidado una nueva realidad: la del aficionado convertido en usuario financiero digital.
Fuentes: Fund Society; DataIntelo; Banco Mundial; investigaciones académicas sobre fan tokens y comportamiento financiero durante eventos deportivos; análisis sectoriales sobre economía digital y deporte.