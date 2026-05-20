Finanzas

Mejora el nivel de morosidad de tarjetas de crédito en Panamá en primer trimestre

Los préstamos de autos en Panamá sumaron US$2.345 millones en 168.048 operaciones, con apenas 1,8 % de morosidad sobre saldo, confirmando la estabilidad de esta cartera, según datos de APC Experian.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Al cierre del primer trimestre de 2026, las empresas financieras en Panamá afiliadas al Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian reportaron un saldo acumulado de cartera de US$41,576 millones, un aumento interanual de 2,1 %, impulsado principalmente por el desempeño del sector bancario y una reducción en los niveles de morosidad. Las cifras reflejan que 2.447,335 personas mantienen al menos una referencia de crédito o financiamiento en la plataforma, de las cuales 2.145,768 son panameños y 301.567 extranjeros. Este comportamiento evidencia una expansión gradual del acceso al financiamiento y una estabilidad en la actividad crediticia del país.

El sector bancario continúa siendo el principal motor del sistema financiero panameño, al concentrar US$37,049 millones del saldo total de crédito. En paralelo, otras industrias financieras, como cooperativas y financieras, acumulan US$4,526 millones, consolidando su papel complementario en la inclusión financiera, especialmente en segmentos de menor acceso al crédito tradicional. Uno de los aspectos más destacados del informe de APC Experian es la mejora en los indicadores de pago. El crédito automotriz se mantiene como el segmento con menor morosidad del sistema financiero. Los préstamos de autos sumaron US$2.345 millones en 168.048 operaciones, con apenas 1,8 % de morosidad sobre saldo, confirmando la estabilidad de esta cartera. Por su parte, los préstamos personales bancarios alcanzaron US$8,645 millones en 638,629 obligaciones, con una morosidad de 2,8 %. En contraste, las cooperativas y financieras registraron una cartera de préstamos personales de US$2,766 millones, aunque con un índice de morosidad más elevado, de 15,7 %, debido al mayor nivel de riesgo de los segmentos que atienden. Las tarjetas de crédito bancarias continúan siendo el producto con mayor nivel de morosidad, con 8,7 % sobre saldo. Sin embargo, el indicador mostró una leve mejora frente al 9,2 % del año anterior. Actualmente existen 865.449 tarjetas en circulación, con un saldo adeudado total de US$2,942 millones.