Finanzas

Saldo de créditos a extranjeros en Panamá representa casi el 4 % del total de la cartera

Por revistaeyn.com Durante 2025, la participación crediticia de ciudadanos con identificación extranjera en Panamá mantuvo una trayectoria ascendente, reflejo de una inclusión financiera que avanza de forma sostenida. Datos divulgados por APC Experian indican que, al cierre de noviembre de 2025, el monto total de créditos vigentes otorgados a extranjeros en Panamá alcanzó los US$1.675 millones. Esta cifra equivale al 3,94 % del saldo total de préstamos registrados, un peso que, aunque aún moderado, evidencia un rol cada vez más relevante dentro de la cartera crediticia nacional.

La dinámica no se limita al volumen acumulado. Solo en septiembre se contabilizaron 7,851 nuevas operaciones crediticias concedidas a este segmento de la población. La mayor parte correspondió a tarjetas de crédito y otros productos financieros, seguidos por préstamos personales, financiamientos para vehículos y un número más reducido de hipotecas, lo que muestra una diversificación gradual en el tipo de compromisos asumidos. Otro indicador clave del avance en inclusión financiera es la construcción de historial crediticio. Actualmente, más de 304.000 extranjeros ya cuentan con referencias registradas en la base de datos de APC Experian, lo que les permite demostrar comportamiento financiero, mejorar su perfil ante bancos y acceder a mejores condiciones de financiamiento en el futuro. Al analizar la composición de los saldos, las hipotecas concentran la mayor parte del monto, con cerca del 58 % del total, seguidas por las tarjetas de crédito y los préstamos personales. Los créditos para automóviles y otros productos financieros completan el panorama, confirmando que muchos extranjeros no solo consumen, sino que también invierten y se establecen a largo plazo en Panamá.