Depósitos del Centro Bancario Internacional de Panamá crecieron 8 % a enero

Finanzas

La cartera crediticia neta del CBI alcanzó US$100.348,3 millones con un crecimiento de 5,4 %, impulsada principalmente por el crédito externo, que creció 13,8 %.

Por revistaeyn.com Los depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá alcanzaron los US$117.466 millones, lo que representa un incremento interanual de 8 % con respecto a igual periodo del año anterior, cuando sumaron US$108.795 millones o US$8.671 millones adicionales, de acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria (IAB), a enero de 2026, divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). Mientras, la cartera crediticia neta alcanzó US$100.348,3 millones con un crecimiento de 5,4 %, impulsada principalmente por el crédito externo, que creció 13,8 %, consolidando el rol regional del CBI. Siendo las carteras de minas y canteras, consumo personal, comercio e hipotecarios, las que controlan los mayores saldos panameños.

El activo neto del Centro Bancario Internacional (CBI) ascendió a US$163.327,9 millones, con un incremento interanual de 5,60 %. La cartera crediticia neta alcanzó US$100.348,3 millones (+5,39 %), impulsada principalmente por el crédito externo, que creció 13,8 %, consolidando el rol regional del centro bancario. Las inversiones en valores netas se situaron en US$36.165,7 millones, con un aumento de 5,59 %. Los activos líquidos neto del CBI alcanzaron US$18.528 millones, con un crecimiento interanual de 5,28 %, lo que refuerza la capacidad del sistema para responder a necesidades de corto plazo. La relación entre cartera crediticia y depósitos descendió a 85,4 %, reflejando una mejora en la estructura de liquidez, reporta la SBP. La utilidad del periodo neta generada alcanzó US$253.6 millones, con una variación positiva de 0,2 %. con un aumento interanual de US$53.000, la cual se mantiene estable.