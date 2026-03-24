Depósitos del Centro Bancario Internacional de Panamá crecieron 8 % a enero

Por revistaeyn.com
Los depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá alcanzaron los US$117.466 millones, lo que representa un incremento interanual de 8 % con respecto a igual periodo del año anterior, cuando sumaron US$108.795 millones o US$8.671 millones adicionales, de acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria (IAB), a enero de 2026, divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Mientras, la cartera crediticia neta alcanzó US$100.348,3 millones con un crecimiento de 5,4 %, impulsada principalmente por el crédito externo, que creció 13,8 %, consolidando el rol regional del CBI. Siendo las carteras de minas y canteras, consumo personal, comercio e hipotecarios, las que controlan los mayores saldos panameños.
El activo neto del Centro Bancario Internacional (CBI) ascendió a US$163.327,9 millones, con un incremento interanual de 5,60 %. La cartera crediticia neta alcanzó US$100.348,3 millones (+5,39 %), impulsada principalmente por el crédito externo, que creció 13,8 %, consolidando el rol regional del centro bancario. Las inversiones en valores netas se situaron en US$36.165,7 millones, con un aumento de 5,59 %.
Los activos líquidos neto del CBI alcanzaron US$18.528 millones, con un crecimiento interanual de 5,28 %, lo que refuerza la capacidad del sistema para responder a necesidades de corto plazo. La relación entre cartera crediticia y depósitos descendió a 85,4 %, reflejando una mejora en la estructura de liquidez, reporta la SBP.
La utilidad del periodo neta generada alcanzó US$253.6 millones, con una variación positiva de 0,2 %. con un aumento interanual de US$53.000, la cual se mantiene estable.
No obstante, vale destacar que la utilidad antes de provisiones creció 8 %, lo que refleja una sólida capacidad de generación operativa. Este desempeño estuvo acompañado de un mayor esfuerzo prudencial, con provisiones que aumentaron, fortaleciendo la resiliencia del balance.
El informe resalta que, los indicadores de rentabilidad se ajustaron moderadamente, con un ROA de 1,91 % y un ROE de 16,34 %, indica la SBP.
En cuanto al Índice de liquidez legal promedio, se ubicó en 56.15 %, ampliamente por encima del mínimo regulatorio de 30 % y el Índice de Adecuación de Capital registró 16.27 %, manteniéndose ampliamente por encima del requerimiento regulatorio de 8 %.