Usuarios bancarios dejarían de utilizar agentes de IA ante riesgos de hackeo

Por: Revistaeyn.com

La Inteligencia Artificial Agéntica está abriendo una nueva etapa en la transformación de los servicios financieros.

A diferencia de las herramientas tradicionales que únicamente responden preguntas o proporcionan recomendaciones, los agentes de IA pueden ejecutar acciones de manera autónoma en nombre de los usuarios, incluyendo pagos, transferencias, compras y otras operaciones bancarias.

Sin embargo, esta evolución también plantea nuevos desafíos para la seguridad financiera. De acuerdo con el estudio Agentic Trust Has a Price Tag, elaborado por Datos Insights para BioCatch, los consumidores reconocen el potencial de estas tecnologías, pero mantienen importantes preocupaciones sobre la posibilidad de que sean manipuladas por ciberdelincuentes o realicen operaciones no autorizadas.

La investigación, realizada entre 3.000 usuarios de banca digital de seis países, revela que el 47% tiene una percepción positiva sobre el potencial de los agentes de IA, aunque solamente el 3% afirma utilizar actualmente herramientas de este tipo.

Esta diferencia muestra que, si bien existe interés en la tecnología, su adopción todavía se encuentra en una etapa inicial.

La seguridad representa uno de los principales obstáculos. El 60% de los encuestados identifica el hackeo o la manipulación de agentes de IA para robar dinero o información entre sus tres mayores preocupaciones, mientras que el 63% consideraría dejar de utilizarlos si ocurriera una situación de este tipo.

Asimismo, el 58% señala que abandonaría estas herramientas si un estafador lograra engañar a un agente haciéndose pasar por un destinatario legítimo.

La responsabilidad de las instituciones financieras constituye otro de los hallazgos relevantes. A nivel global, el 56% considera que los bancos deberían responder por pagos incorrectos o no autorizados realizados por agentes de IA, independientemente de cómo se hayan producido.

En Latinoamérica, el estudio identifica diferencias importantes en los dos mercados incluidos en la investigación.

* En Argentina, el 65% de los consumidores considera que los bancos deben asumir la responsabilidad por este tipo de operaciones, el porcentaje más alto entre los seis países analizados. Además, el 46% afirma sentirse poco o muy poco informado sobre cómo su institución financiera utiliza inteligencia artificial para proteger sus cuentas.

* En México, el 20% de los usuarios encuestados declara haber experimentado una transacción financiera realizada por un servicio automatizado que no tenía intención de efectuar o que no había autorizado, el segundo porcentaje más alto del estudio. Este resultado se refiere a servicios automatizados en general y no exclusivamente a agentes de IA.

La investigación también destaca que los consumidores desean mantener el control de sus operaciones.

El 53% considera prioritario recibir alertas en tiempo real, mientras que el 48% quiere poder autorizar transacciones superiores a determinados montos y suspender o cancelar el acceso de los agentes en cualquier momento.

Asimismo, el 52% considera fundamental contar con mecanismos de revisión humana de las decisiones tomadas por IA.

Otro aspecto relevante es que la confianza disminuye conforme aumenta el valor de las operaciones. Aunque el 54% se siente cómodo permitiendo que un agente realice compras inferiores a US$50, solo el 32% aceptaría que solicitara un crédito hipotecario o financiamiento automotriz en su nombre.

La transparencia también desempeña un papel fundamental. El 67% de los consumidores afirma que tendría mayor confianza en utilizar agentes de IA para operaciones bancarias si su institución financiera comunicara claramente tanto los beneficios como los riesgos asociados con estas herramientas.

El informe concluye que la adopción de la IA Agéntica en los servicios financieros no dependerá únicamente de sus capacidades tecnológicas, sino también de la confianza que las instituciones logren generar mediante mecanismos de prevención del fraude, transparencia, supervisión humana y control de las operaciones.

Fuente: Estudio Agentic Trust Has a Price Tag fue, elaborado por Datos Insights para BioCatch con base en una encuesta realizada durante el tercer trimestre de 2026 entre 3.000 usuarios de banca digital de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, India, México y Argentina.