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Centroamérica afianza su mercado de seguros: El Salvador y Nicaragua lideran crecimiento

Los seis mercados centroamericanos aumentaron sus primas en términos reales durante 2025. Costa Rica y Panamá encabezaron el negocio por volumen, mientras el informe de MAPFRE Economics muestra diferencias entre países y oportunidades para ampliar la protección financiera.

Por: Revistaeyn.com El mercado asegurador centroamericano cerró 2025 con crecimiento en sus seis países, aunque con distintas velocidades. El Salvador lideró la expansión real de las primas, con un 8,7%, seguido por Nicaragua, con un 8%. Guatemala y Panamá avanzaron un 7,4% cada uno, mientras Honduras creció un 4,6% y Costa Rica, un 4%. Los datos del informe "El mercado asegurador latinoamericano en 2025", elaborado por MAPFRE Economics y publicado por Fundación MAPFRE, sitúan a Costa Rica como el mayor mercado del istmo por volumen de primas, seguido por Panamá y Guatemala.

Un mercado regional con distintas velocidades

La comparación muestra la diferencia entre el tamaño de cada industria y su ritmo de expansión: * Costa Rica. Primas en 2025: US$ 2.433,8 millones | Crecimiento real en moneda local: 4,0% * Panamá. Primas en 2025: US$ 2.105,8 millones | Crecimiento real en moneda local: 7,4% * Guatemala. Primas en 2025: US$ 1.778,7 millones | Crecimiento real en moneda local: 7,4% * El Salvador. Primas en 2025: US$ 1.011,0 millones | Crecimiento real en moneda local: 8,7% * Honduras. Primas en 2025: US$ 777,3 millones | Crecimiento real en moneda local: 4,6% * Nicaragua. Primas en 2025: US$ 319,3 | Crecimiento real en moneda local: 8,0% En el entorno cercano, República Dominicana también sobresalió, con un aumento real del 9,1%, uno de los mayores de América Latina, según el estudio. El negocio de Vida ofreció, además, señales de dinamismo en algunos países centroamericanos. Nicaragua y Guatemala registraron incrementos del 14,9% y el 14,5%, respectivamente, medidos en dólares. Este comportamiento contrastó con la contracción del segmento en el conjunto latinoamericano.

Costa Rica: No Vida sostiene el crecimiento

El mercado costarricense permite observar con mayor detalle las fuerzas que impulsan al sector. Sus primas alcanzaron US$2.433,8 millones en 2025, equivalentes a 1.226.414 millones de colones, con un crecimiento nominal del 3,9% y real del 4%. La expansión estuvo sostenida por los seguros de No Vida, categoría que comprende coberturas como automóviles, salud, incendios y riesgos del trabajo. Este segmento generó US$2.035,6 millones en primas y creció un 5% real. En contraste, Vida retrocedió un 0,9% real y cerró con US$398,2 millones.

La composición del negocio confirma esa concentración: No Vida representó el 83,6% de las primas costarricenses, frente al 16,4% de Vida. Dentro del mercado total, Automóviles mantuvo el mayor peso, con un 24,8%, seguido por Accidentes y Salud, con el 18,4%, y Accidentes del Trabajo, con el 17,4%. Sin embargo, el tamaño de cada ramo no se tradujo en un desempeño uniforme. Crédito y Caución registró el mayor crecimiento real entre los ramos destacados por el informe, con un 17,6%. También avanzaron Accidentes y Salud, un 13,2%; Incendios y Líneas Aliadas, un 8,6%; Responsabilidad Civil, un 7,1%; y Accidentes del Trabajo, un 5,8%. En sentido contrario, Automóviles cayó un 5,1% real y Transportes, un 4,5%. La mayor contracción correspondió a Agrícola y Pecuarios, con un descenso del 45,5%. El balance revela un mercado en expansión, pero con diferencias relevantes entre las coberturas vinculadas a la salud, el patrimonio y las actividades productivas.

América Latina crece menos, con Brasil como factor de peso

El desempeño centroamericano se inscribe en una industria latinoamericana que continuó creciendo, aunque perdió velocidad. El volumen regional de primas ascendió a US$218.345 millones en 2025, un 1,5% más que el año anterior, frente al incremento del 5,8% registrado en 2024. Estas variaciones agregadas están expresadas en dólares y deben distinguirse de las tasas reales en moneda local utilizadas para comparar el desempeño de los países. Según MAPFRE Economics, los seguros de No Vida fueron el principal motor regional, con un crecimiento del 4,6%, mientras Vida retrocedió un 2,6%. La caída de este último estuvo condicionada por Brasil, afectado por cambios regulatorios y condiciones monetarias más restrictivas. En No Vida, Crédito y Caución y Salud fueron los ramos más dinámicos de América Latina, con aumentos del 10,1% y el 9,9%, respectivamente. Automóviles mostró un avance más moderado, del 2,2%. La rentabilidad también mejoró: el beneficio neto agregado del sector alcanzó US$15.322 millones, un 5,5% más que en 2024. Prácticamente todos los mercados latinoamericanos cerraron el ejercicio con resultados positivos.

La oportunidad pendiente: ampliar la protección

Más allá del crecimiento anual, el informe identifica una distancia considerable entre el aseguramiento existente y las necesidades de protección de hogares y empresas. La penetración del seguro —la relación entre las primas y el producto interno bruto— se situó en el 3,1% en América Latina durante 2025. El volumen de primas por habitante alcanzó US$343, un 0,8% más que un año antes. MAPFRE Economics estimó la Brecha de Protección del Seguro regional en US$334.000 millones, un 5,1% superior a la del ejercicio previo. El 66,1% correspondió a Vida. Bajo esta metodología, el mercado potencial latinoamericano equivaldría a unas 2,5 veces su tamaño actual; se trata de una estimación de necesidades de cobertura, no de una previsión de ventas.