CMI Alimentos invierte US$1,3 millones en Centro Productivo en El Salvador

Por revistaeyn.com
CMI Alimentos invirtió US$1,3 millones destinada a la transformación de su Centro Productivo Zapotitán, en El Salvador, que incluye la incorporación de una nueva línea de deshuese y la construcción de un edificio de mantenimiento.
Esta modernización se suma a una ruta estratégica de inversión millonaria que se proyecta por tres años, mediante la cual CMI Alimentos continúa incorporando tecnología, renovando infraestructura y desarrollando capacidades.
Este plan prevé ampliar capacidades productivas, automatización de procesos y un nuevo centro de distribución, entre otras acciones.
La nueva línea entró en operación a finales de septiembre y permite centralizar un proceso que anteriormente se realizaba en dos plantas. De esta manera, la inversión integra tecnología e infraestructura para avanzar hacia una operación más eficiente y sostenible.
Una inversión para modernizar la operaciónLa nueva línea de deshuese incorpora tecnología que facilita la clasificación y el pesaje de los cortes, permitiendo mayor precisión y uniformidad en el proceso y contribuyendo a una mayor consistencia del producto en cada empaque.
La centralización del proceso permite optimizar tiempos, logística y uso de recursos, al integrar en una misma operación etapas que anteriormente se desarrollaban en dos centros productivos.
Eficiencia y sostenibilidad como parte de la modernizaciónUno de los componentes de esta inversión es la instalación de un reactor anaeróbico para el tratamiento de las aguas provenientes del proceso y la producción de biogás. De acuerdo con la última medición disponible, esta iniciativa permitirá reducir un estimado de 4,100 toneladas de CO2 equivalente al año, contribuyendo a disminuir la huella ambiental de la operación.
Además, la inversión contempla mejoras en las instalaciones destinadas a los colaboradores, entre ellas la modernización de oficinas y áreas sanitarias; también la ampliación de la cafetería y la clínica médica.
“En CMI Alimentos seguimos invirtiendo en El Salvador porque creemos en su gente y en el potencial del país. Esta inversión forma parte de una ruta de modernización que hemos venido desarrollando y de nuestro compromiso por seguir transformando nuestra operación, incorporando tecnología y encontrando nuevas formas de hacerla más eficiente y sostenible”, afirmó Emilio Porta, Director General de Soluciones Cárnicas de CMI.
Con esta inversión, CMI Alimentos continúa avanzando en la modernización de su operación en El Salvador, integrando tecnología, eficiencia y sostenibilidad para fortalecer sus procesos y mantener los estándares de calidad de sus productos.