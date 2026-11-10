CMI Alimentos invierte US$1,3 millones en Centro Productivo en El Salvador

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Esta modernización se suma a una ruta estratégica de inversión millonaria que se proyecta por tres años, mediante la cual CMI Alimentos continúa incorporando tecnología, renovando infraestructura y desarrollando capacidades.

Por revistaeyn.com CMI Alimentos invirtió US$1,3 millones destinada a la transformación de su Centro Productivo Zapotitán, en El Salvador, que incluye la incorporación de una nueva línea de deshuese y la construcción de un edificio de mantenimiento. Esta modernización se suma a una ruta estratégica de inversión millonaria que se proyecta por tres años, mediante la cual CMI Alimentos continúa incorporando tecnología, renovando infraestructura y desarrollando capacidades.

Este plan prevé ampliar capacidades productivas, automatización de procesos y un nuevo centro de distribución, entre otras acciones. La nueva línea entró en operación a finales de septiembre y permite centralizar un proceso que anteriormente se realizaba en dos plantas. De esta manera, la inversión integra tecnología e infraestructura para avanzar hacia una operación más eficiente y sostenible. Una inversión para modernizar la operaciónLa nueva línea de deshuese incorpora tecnología que facilita la clasificación y el pesaje de los cortes, permitiendo mayor precisión y uniformidad en el proceso y contribuyendo a una mayor consistencia del producto en cada empaque. La centralización del proceso permite optimizar tiempos, logística y uso de recursos, al integrar en una misma operación etapas que anteriormente se desarrollaban en dos centros productivos.