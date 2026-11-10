Costa Rica y Panamá valoran "alianza efectiva" en seguridad y combate al narco

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Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Costa Rica, Laura Fernández abordaron temas de seguridad y las alianzas estratégicas para combatir de manera conjunta el narcoterrorismo, destacando que la alianza que han establecido ambos países.

Por Agencia EFE Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Costa Rica, Laura Fernández, destacaron, durante una comunicación telefónica, la "alianza efectiva" entre ambos países en materia de seguridad y en el combate al narcotráfico, informó el Gobierno panameño. Mulino y Fernández abordaron temas de seguridad y las alianzas estratégicas para combatir de manera conjunta el narcoterrorismo, destacando que la alianza que han establecido ambos países en temas de seguridad ha sido "muy efectiva", según un comunicado de la Presidencia de Panamá.

"Estoy muy agradecida con el trabajo en equipo que venimos haciendo en materia de seguridad. Estamos poniendo el pecho al narcoterrorismo juntos, que es lo que nos toca", dijo Fernández, de acuerdo con la nota. Mulino por su parte coincidió en la buena relación entre Panamá y Costa Rica en temas de seguridad y lo calificó como un "esfuerzo mancomunado y muy firme". El mandatario panameño también aprovechó la conversación para invitar a la presidenta costarricense a participar en el Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe que se realizará en Panamá del 27 al 28 de enero de 2027. "Vamos a valorarla (la invitación). Para mí, Panamá es toda la prioridad, tenemos muchos temas de interés y en común. Si Dios me lo permite, allí estaré", dijo Fernández. El Foro, según CAF, reunirá a líderes de gobierno, empresarios, inversionistas, organismos multilaterales y representantes de diversos sectores para promover el diálogo, fortalecer alianzas e impulsar soluciones a los principales desafíos de América Latina y el Caribe.