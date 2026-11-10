Reservas internacionales netas de El Salvador retrocedieron 4,2 % en octubre

Centroamérica & Mundo

Los datos oficiales apuntan a que las reservas netas pasaron de US$5.031,93 millones en septiembre a US$4.818,22 millones en octubre de 2026, un descenso de US$213,71 millones empujado principalmente por el aumento de los pasivos externos a corto plazo.

Por Agencia EFE Las reservas internacionales netas de El Salvador retrocedieron el 4,2 % el pasado octubre respecto al mes previo, hasta los US$4.818,22 millones, de acuerdo con información que publica el Banco Central de Reserva (BCR). Los datos oficiales apuntan a que las reservas netas pasaron de US$5.031,93 millones en septiembre a US$4.818,22 millones en octubre de 2026, un descenso de US$213,71 millones empujado principalmente por el aumento de los pasivos externos a corto plazo.

Estos pasivos casi se duplicaron al pasar de US$371,82 millones a US$730,03 millones. A esto se sumó una baja de US$17,74 millones en las reservas de oro, hasta los US$263,76 millones y desde los US$281,50 millones previos. Este retroceso en las reservas internacionales netas salvadoreñas se registró a pesar de que sus activos de reserva subieron US$144,51 millones entre septiembre y octubre, impulsados por las reservas en moneda extranjera. Las reservas en moneda internacional subieron en US$162,12 millones, de US$4.907,53 millones a US$5.069,65 millones, según los datos del BCR. En tanto, el acumulado de las reservas netas de 2026 registró un incremento del 7,4 %, con US$333,73 millones más que al cierre de diciembre de 2025, cuando se ubicaron en US$4.484,49 millones.