Trump busca cerrar guerra con Irán: la presión interna crece; el acuerdo sigue pendiente

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El 71% de los estadounidenses quiere que el Congreso actúe para poner fin al conflicto. Catar confirma avances diplomáticos, pero Washington y Teherán siguen enfrentados sobre el bloqueo naval, las sanciones y el momento de negociar el programa nuclear.

Por: Revistaeyn.com Donald Trump tiene mayores incentivos políticos para terminar la guerra con Irán. La derrota republicana en las elecciones legislativas y el rechazo ciudadano al conflicto aumentan la presión sobre la Casa Blanca. Sin embargo, las señales diplomáticas disponibles al 10 de noviembre permiten hablar de una búsqueda activa de salida, todavía sin un acuerdo anunciado. Después de reunirse el lunes con el primer ministro y canciller de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, Trump presentó la capacidad militar iraní como prácticamente neutralizada y consideró improbable una nueva ofensiva. Al mismo tiempo, mantuvo la amenaza de volver a atacar y su exigencia de impedir que Teherán obtenga armas nucleares. Sus declaraciones expresan una disposición a evitar otra escalada, pero no equivalen a un cierre negociado del conflicto.

La presión para terminar también viene de los republicanos

La demanda estadounidense de una salida trasciende la división partidaria. Una encuesta Reuters/Ipsos publicada este martes encontró que el 71% de los adultos quiere que el Congreso apruebe legislación para terminar la guerra, incluidos el 93% de los demócratas y el 51% de los republicanos. El sondeo, realizado durante cuatro días y concluido el lunes, reunió respuestas de 1.705 adultos y tiene un margen de error aproximado de dos puntos porcentuales. También mostró que nueve de cada diez consultados quieren que el costo de vida sea una prioridad de los primeros cien días del Congreso. La conexión política es directa: el encarecimiento de los combustibles ha trasladado el conflicto a la economía doméstica. Los demócratas, que asumirán el control de ambas cámaras el 3 de enero, prometen impulsar su finalización. La encuesta registra respaldo a esa intervención legislativa; no permite inferir qué concesiones aceptarían los ciudadanos para obtener un acuerdo.

Qué hay realmente en marcha

La evidencia más concreta de movimiento diplomático procede de Catar, mediador entre Washington y Teherán. Este martes, su portavoz de Exteriores, Ibrahim bin Sultan Al Hashmi, confirmó progresos y explicó que funcionarios cataríes habían mantenido consultas en Teherán y con otros gobiernos regionales antes de la visita del primer ministro a Washington. Pero introdujo una precisión decisiva: “No podemos decir cuán cerca o cuán lejos está un acuerdo”, según recogió Euronews. El medio europeo también informó que la propuesta iraní contempla reanudar conversaciones rápidamente si Estados Unidos detiene los ataques, levanta el bloqueo de los puertos iraníes y flexibiliza algunas sanciones. Las negociaciones nucleares quedarían para una etapa posterior. Es una propuesta sobre la secuencia de la negociación, no un calendario aceptado por ambas partes.

El desacuerdo central: qué debe ocurrir primero

Ahí aparece uno de los principales obstáculos. Teherán busca alivio militar y económico antes de abordar el expediente nuclear; Washington mantiene el bloqueo como instrumento de presión y ha rechazado las condiciones iraníes. Según Reuters, el secretario de Estado, Marco Rubio, consideró poco realistas esas exigencias y no anticipó un avance diplomático inminente. La agencia también recogió el escepticismo del alto funcionario emiratí Anwar Gargash sobre la posibilidad de un arreglo político integral próximo. Esto limita el alcance del optimismo presidencial: Trump puede optar por evitar una nueva campaña de bombardeos, pero transformar esa decisión en un acuerdo requiere compromisos recíprocos sobre navegación, sanciones y seguridad. Las versiones sobre encuentros directos tampoco deben darse por confirmadas. Euronews informó que el canciller iraní, Abás Araqchí, negó que estuviera prevista la reunión entre el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, que algunos medios habían anunciado para la semana siguiente. Esa negativa no elimina la mediación catarí, pero impide presentar una cumbre bilateral como un hecho.

¿Puede haber un final efectivo?