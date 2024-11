Desafíos y oportunidades para el futuro del comercio con el retorno de Donald Trump

La firma global de Marketing y Corporate Affairs, LLYC, ha profundizado en los posibles impactos de las políticas del nuevo gobierno en su informe “2024 U.S. Election: Impact on Business for the North American Region”, analizando los cambios que enfrentará el sector privado en ámbitos clave como el energético, la salud y el financiero.

En línea con su partido, se prevé que Trump impulse políticas republicanas centradas en la reducción de impuestos corporativos y la desregulación para estimular la manufactura y la inversión dentro del país. Este enfoque abarca la eliminación de restricciones a la energía, salud y manufactura, lo que podría incrementar preocupaciones ambientales y desafíos de sostenibilidad.

La falta de inversión en tecnologías verdes y el incumplimiento de regulaciones ambientales también exponen a las industrias a riesgos operativos y de reputación si no se adaptan a estándares internacionales más estrictos.