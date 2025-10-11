Abre Santa Lucía Jungle Hacienda en el corazón de Costa Rica

Por revistaeyn.com
Se anunció la apertura de un nuevo destino: Santa Lucía Jungle Hacienda, parte de Autograph Collection by Marriott, una hacienda ubicado en el Parque Nacional Carara, en Costa Rica.
Ubicada a orillas del río Tárcoles y dentro de una reserva natural privada de 500 hectáreas, Santa Lucía invita a los viajeros a descubrir un paisaje vivo donde la naturaleza y la herencia se entrelazan. Aquí, el pueblo vuelve a respirar, rodeado de un entorno abundante y del ritmo sereno del Parque Nacional.
Con 88 habitaciones con vista a la montaña, que incluyen Deluxe King, Deluxe Double, una Junior Suite, una One-Bedroom Suite y una Presidential Suite, la Hacienda ofrece estancias tranquilas que combinan comodidad, diseño y conexión con el paisaje.
Los huéspedes son recibidos en un lugar donde la aventura y la tradición se complementan. Ya sea explorando manglares en un recorrido por el río, cabalgando hasta la imponente catarata Bijagual, o recorriendo jardines que conducen a una plaza colonial reimaginada con capilla, cantina y arquitectura tradicional, cada experiencia invita a una conexión más profunda.
Desde el avistamiento de aves en las copas de los árboles hasta comidas preparadas con ingredientes locales, cada momento acerca al visitante a la riqueza natural y al espíritu que habita en Santa Lucía Jungle Hacienda.