IATA pide a Venezuela 'reconsiderar' la revocación de concesiones a aerolíneas

Por Agencia EFE La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, urgió a las autoridades de Venezuela a "reconsiderar" su revocación de la concesión de vuelo a aerolíneas internacionales. "IATA y sus miembros reiteran su voluntad de promover la cooperación y el trabajo conjunto para encontrar soluciones que garanticen la seguridad aérea y, al mismo tiempo, preserven la conectividad de Venezuela con el resto del mundo", afirmó la entidad en un comunicado.

Según IATA, las aerolíneas "reafirman su compromiso con el país" y su disposición a restablecer el servicio "de manera segura y eficiente" tan pronto como sea posible, "en beneficio de los pasajeros afectados por esta situación que se escapa al control" de estas compañías. La asociación asegura que, al suspender sus rutas, las empresas han priorizado la protección de los pasajeros y sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado. En concreto, el Gobierno de Nicolás Maduro revocó la concesión de vuelo a las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) y Gol (Brasil), al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estado promovidas por EE.UU. y cancelar sus vuelos "unilateralmente" hacia y desde Venezuela, según el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).