Centroamérica expone sus atractivos turísticos en World Travel Expo Miami

Por revistaeyn.com Centroamérica se presentó ante el mercado de Estados Unidos, en la World Travel Expo Miami (WTE), donde la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) lideró la presencia regional con un stand que reunió, en un mismo espacio, la esencia de siete países unidos en su promoción conjunta. Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana conforman un mosaico de experiencias que despiertan el interés creciente del viajero norteamericano.

La cercanía geográfica es uno de los grandes atractivos: en pocas horas de vuelo desde los principales hubs aéreos de Estados Unidos, los profesionales del sector, y viajeros, pueden acceder a una región que combina diversidad, autenticidad y hospitalidad. El stand de Centroamérica en WTE fue un punto estratégico de negocios, diseñado para facilitar el encuentro con mayoristas, turoperadores, agentes de viajes y compradores del mercado estadounidense. En este espacio, los profesionales tuvieron acceso directo a la diversidad de la oferta turística regional, que abarca desde imponentes sitios arqueológicos y escenarios de naturaleza y aventura, hasta manifestaciones de cultura viva, sabores auténticos y la posibilidad de disfrutar tanto del Caribe como del Pacífico.