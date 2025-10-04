Los imperdibles en Centroamérica, según Oscar de turismo

Ocio

Las menciones son parte de los World Travel Awards, considerados los Oscar del turismo, que reconocen lo mejor de la industria, tras una votación abierta al público.

Por revistaeyn.com ¿Dónde hospedarse en Centroamérica? ¿Qué visitar? y más... Esta es una recomendación, tras la publicación de los World Travel Awards 2025, conocidos como los “Oscar del turismo”. Los considerados Oscar del turismo distinguen a los alojamientos mejor valorados a nivel mundial por profesionales de la industria (altos ejecutivos, compradores de viajes, operadores turísticos y agentes de viajes), así como por el público en general y los medios de comunicación. Los votos se envían en línea en el sitio web de la WTA. La votación funciona en un sistema de mayoría simple. Las categorías (donde para la región se incluye junto México) incluyen Aviación, Atracciones Turísticas, Alquiler de Coches, Destinos, Hoteles y Resorts, Reuniones y Eventos, Agencias de Viajes y Operadores Turísticos.

Costa Rica se consolidó como el Destino líder de Turismo y Aventura, para 2025. Además de ser el país con más menciones y reconocimientos dentro de la lista general y de país. El Mejor Hotel Boutique: Gaia Hotel & Reserve, ubicado en Costa Rica. Que ya suma una decena de reconocimientos por parte de estos reconocimientos, que suman su 35 edición. El Hotel y Reserva Gaia en Manuel Antonio, Costa Rica, ofrece una experiencia lujosa y ecológica. Está enclavado en la cima de una colina, rodeado de un exuberante bosque tropical. Algunas habitaciones cuentan con vistas al mar, piscinas de inmersión o jacuzzis.



“Recibir estos galardones nos llena de orgullo y gratitud. Son un reflejo del compromiso constante que tenemos con la excelencia, tanto en la calidad de nuestros espacios como en el servicio que ofrecemos a cada huésped y visitante”, expresó Sarinés Oliva, directora de mercadeo y ventas de Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén y Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort, que sobresalieron en la lista para Costa Rica. Mejor Resort de Playa fue para W Costa Rica - Reserva Conchal. Escondido entre los manglares de Guanacaste. Está rodeado de paisajes exóticos y las arenas blancas de Playa Conchal.

El nombramiento como Resort Familiar Líder, y Todo Incluido (CR) fue para Fiesta Resort, en Puntarenas, Costa Rica. Cuenta con un oasis frente a la playa rodeado de exuberantes jardines tropicales, una playa de arena volcánica crean un refugio sereno con el telón de fondo del vibrante Océano Pacífico.

Mientras que Mejor Resort Líder fue para Parador Nature Resort & Spa, Costa Rica, en Manuel Antonio. Ofrece vistas impresionantes, ya que está ubicado en lo alto del pintoresco promontorio de Punta Quepos, abrazado por 12 acres de selva tropical rica en vida silvestre y el mundialmente famoso Parque Nacional Manuel Antonio.

Asimismo, la Empresa líder en gestión de destinos de México y Centroamérica 2025 fue para Costa Rica DMC y se consolida como Centro de Reuniones y Conferencias: Centro de Convenciones de Costa Rica.

HOTELES Y OPERADORES DESTACADOS PAÍS POR PAÍS

Belice Hotel líder de Belice 2025: San Ignacio Resort Hotel; Resort líder de Belice 2025: Las Terrazas Resort; El mejor resort de villas de Belice 2025: Matachica Resort & Spa. Costa Rica El Resort Todo Incluido Líder de Costa Rica 2025: Fiesta Resort; El mejor resort de playa de Costa Rica 2025: W Costa Rica - Reserva Conchal; Hotel Boutique Líder de Costa Rica 2025: Casa Chameleon en Las Catalinas; Hotel de negocios líder en Costa Rica 2025: Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén. La empresa líder de alquiler de autos de Costa Rica 2025: Hercio; El Hotel de Conferencias Líder de Costa Rica 2025: Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort; Empresa líder en gestión de destinos de Costa Rica 2025: Costa Rica DMC. El Resort Familiar Líder de Costa Rica 2025: Fiesta Resort; El Hotel Verde Líder de Costa Rica 2025: Botánika Península de Osa, Curio Collection by Hilton; Hotel Líder de Costa Rica 2025: Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén; Suite Hotelera Líder de Costa Rica 2025: Penthouse Suite Parador Nature Resort & Spa; Logia Líder de Costa Rica 2025: Orígenes Lodge de Lujo y Resort de lujo líder en Costa Rica 2025: Four Seasons Resort Península Papagayo, Costa Rica. Resort Líder de Costa Rica 2025: Fiesta Resort; Tour Operador Líder de Costa Rica 2025: Operador turístico Meridianos; Agencia de Viajes Líder en Costa Rica 2025: Agencia de Viajes Meridianos y Empresa líder en gestión de viajes de Costa Rica 2025: CWT Costa Rica. El Salvador El Hotel Líder de El Salvador 2025: Barceló San Salvador; Resort Líder de El Salvador 2025: Mizata; El Operador Turístico Líder de El Salvador 2025: GreenBlueRed Viaje Colorido; Agencia de Viajes Líder en El Salvador 2025: Escamilla; La empresa líder en gestión de viajes de El Salvador 2025: FCM Travel - El Salvador Guatemala Hotel Líder de Guatemala 2025: Casa Palopó Honduras