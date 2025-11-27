La educación financiera avanza en varios países de Latinoamérica

Finanzas

En un mundo donde la tecnología redefine el trabajo y los medios de pago, acceder a conocimientos económicos básicos puede significar la diferencia entre la estabilidad y la exclusión.

Por revistaeyn.com La proliferación del dinero digital, el avance de billeteras electrónicas y una generación de adolescentes que administra recursos desde edades cada vez más tempranas, ha provocado que varios países de América Latina han decidido llevar la educación financiera al corazón de sus sistemas escolares. Aunque la región muestra avances desiguales, un grupo de naciones ya convirtió estos contenidos en un eje obligatorio dentro de sus planes de estudio, apostando a formar ciudadanos capaces de enfrentar fraudes, endeudamiento y decisiones económicas cada vez más complejas.

Hasta ahora, Bolivia, Brasil, Chile y Perú se posicionan a la cabeza del proceso al consagrar la enseñanza financiera como asignatura de cumplimiento obligatorio. Bolivia fue la primera en dar el salto en 2013, a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Banco Central que integró temas económicos, monetarios y bancarios tanto en primaria como en secundaria. El cambio comenzó en áreas de Ciencias Sociales y Tecnología, y con el tiempo fue expandiéndose al resto de los niveles. Brasil siguió un camino similar, aunque su estrategia tomó cuerpo definitivamente en 2018 con la aprobación de la Base Nacional Común Curricular, que formalizó la obligatoriedad. El país venía trabajando desde 2010 con una Estrategia Nacional de Educación Financiera impulsada por decreto, que buscaba que estudiantes y adultos adquirieran herramientas para desenvolverse en un mercado en expansión. Chile también avanzó con decisión en 2018 al reformar su Ley General de Educación mediante la normativa 21.092, que introdujo la enseñanza financiera como contenido obligatorio en la educación media. Esta medida se articuló con esfuerzos previos, como su Estrategia Nacional de Educación Financiera lanzada dos años antes, y con iniciativas del Banco Central chileno que desde comienzos de los 2000 promovía acciones educativas sobre economía básica.