Amstel Ultra instalará en México la primera cancha de pádel que convierte el movimiento en energía

Por revistaeyn.com
El pádel ha crecido exponencialmente en popularidad durante los últimos años. De acuerdo al Padel Report 2024 de la Federación Internacional de Pádel, más de 30 millones de personas practican este deporte de manera amateur en 130 países, y México se ubica entre los diez principales mercados a nivel global.
En nuestro país, el pádel se ha consolidado como una de las actividades sociales favoritas entre quienes buscan ejercitarse y convivir al mismo tiempo. Su popularidad responde a su carácter accesible, divertido y adaptable, permitiendo que más personas lo integren en su estilo de vida. En este contexto, Amstel Ultra se suma a esta tendencia con una propuesta que celebra el disfrute, la conexión social y el balance, más allá del marcador.
Fiel a su espíritu de marca, Amstel Ultra instalará en México la primera cancha de pádel que transforma el movimiento en energía, como un recordatorio de que se puede vivir el deporte de forma más relajada, social y auténtica.
La cancha estará equipada con pisos piezoeléctricos capaces de detectar cada paso, giro y desplazamiento en el juego. Esta energía se canalizará directamente a un refrigerador Amstel Ultra, que mantendrá frías las cervezas para que los jugadores las disfruten al finalizar el partido. Más que una recompensa, será un símbolo del verdadero balance: moverse, conectar y disfrutar.
“Con esta acción buscamos recordarles a las personas que el pádel, como muchos aspectos de la vida, no se trata de extremos ni sacrificios, sino de balance. En Amstel Ultra creemos que verse bien, sentirse bien y disfrutar pueden coexistir, y esta cancha es un ejemplo de cómo convertir el movimiento en momentos de disfrute”, señaló Karla González, directora de marcas premium en Heineken México.
La cancha se inaugurará el próximo 10 de noviembre en las instalaciones de Marbella Club de Pádel, ubicado en el centro de la ciudad, en un evento que reunirá a figuras del deporte, el entretenimiento y el estilo de vida, como Lety Sahagún, comunicadora y co-host del pódcast Se Regalan Dudas; Diego Klein, actor y locutor reconocido por su participación en producciones de cine y televisión; Roberto Gallegos, creador de contenido especializado en bienestar y deporte; Diego Calzada, atleta y coach de pádel; y Araiz Arriola, periodista y promotora del running en México. Todos ellos participarán en una experiencia única y relajada en torno al pádel, acompañados de buena música y, por supuesto, una Amstel Ultra.
Con esta iniciativa, Amstel Ultra busca reafirmar su compromiso de ser aliada de quienes buscan un estilo de vida balanceado, impulsando acciones innovadoras y significativas bajo su plataforma Amstel Pádel, que continuará desarrollando experiencias diseñadas para disfrutar sin extremos.