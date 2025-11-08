Amstel Ultra instalará en México la primera cancha de pádel que convierte el movimiento en energía

Por revistaeyn.com

El pádel ha crecido exponencialmente en popularidad durante los últimos años. De acuerdo al Padel Report 2024 de la Federación Internacional de Pádel, más de 30 millones de personas practican este deporte de manera amateur en 130 países, y México se ubica entre los diez principales mercados a nivel global.

En nuestro país, el pádel se ha consolidado como una de las actividades sociales favoritas entre quienes buscan ejercitarse y convivir al mismo tiempo. Su popularidad responde a su carácter accesible, divertido y adaptable, permitiendo que más personas lo integren en su estilo de vida. En este contexto, Amstel Ultra se suma a esta tendencia con una propuesta que celebra el disfrute, la conexión social y el balance, más allá del marcador.

Fiel a su espíritu de marca, Amstel Ultra instalará en México la primera cancha de pádel que transforma el movimiento en energía, como un recordatorio de que se puede vivir el deporte de forma más relajada, social y auténtica.

La cancha estará equipada con pisos piezoeléctricos capaces de detectar cada paso, giro y desplazamiento en el juego. Esta energía se canalizará directamente a un refrigerador Amstel Ultra, que mantendrá frías las cervezas para que los jugadores las disfruten al finalizar el partido. Más que una recompensa, será un símbolo del verdadero balance: moverse, conectar y disfrutar.