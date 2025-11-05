Restaurante de Ciudad de Guatemala gana el American Express One To Watch Award 2025

Ocio

Este premio celebra la propuesta culinaria única de Ana, que fusiona la herencia colombiana del chef Nicolás Solanilla con un respeto por los ingredientes locales guatemaltecos, creando una experiencia gastronómica.

Por revistaeyn.com Ana, restaurante ubicado en Ciudad de Guatemala y liderado por el chef Nicolás Solanilla, ha sido reconocido con el American Express One To Watch Award 2025, como parte de Latin America’s 50 Best Restaurants. La filosofía culinaria de Ana se fundamenta en un respeto por los ingredientes y la temporalidad. Cada elemento del menú es cuidadosamente seleccionado, transformado y presentado para resaltar su autenticidad y singularidad.

La visión del chef Solanilla sobre el territorio está influenciada por sus viajes, sus encuentros culturales y sus raíces colombianas, dando lugar a una cocina mestiza impregnada de memorias de su país natal y de otros lugares. Diseñado para fomentar una experiencia gastronómica comunitaria y flexible, el menú de Ana es dinámico y evoluciona constantemente según la disponibilidad de los ingredientes y la inspiración del momento. Presenta una propuesta de “Platos al centro o para compartir” y un menú de degustación, ambos concebidos para ofrecer a los comensales un viaje culinario único y expansivo. William Drew, Director de Contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants, afirma: “Es un enorme placer anunciar a Ana como la ganadora del American Express One To Watch Award de este año. La capacidad del chef Nicolás Solanilla para entrelazar su herencia colombiana, sus experiencias internacionales y su profundo respeto por los ingredientes locales de Guatemala en una narrativa culinaria tan auténtica y conmovedora resulta verdaderamente inspiradora.”

Conexión con la tierra guatemalteca

Por su parte, Pablo Rivero, Vicepresidente Senior de American Express Global Dining y CEO de Resy y Tock, comenta: “La cocina del chef Solanilla refleja una conexión profunda con la tierra guatemalteca, transformando los productos nativos en una auténtica expresión del lugar. El American Express One To Watch Award celebra a los restaurantes que logran contar una historia fresca y cautivadora a través de la hospitalidad, y Ana lo ha logrado de manera excepcional.” El chef Nicolás Solanilla añade: “Recibir el American Express One To Watch Award es un honor inmenso para mí y para todo el equipo de Ana. Este reconocimiento valida nuestra pasión por resaltar los extraordinarios ingredientes que descubrimos continuamente en la tierra generosa y abundante de Guatemala, al mismo tiempo que da protagonismo a las historias detrás de nuestra cocina.”