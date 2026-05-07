Arsenal-PSG, una final inédita de la Liga de Campeones el 30 de mayo

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Es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006 y que nunca ha ganado la Copa de Europa, y la tercera del club francés, campeón en una ocasión, la pasada campaña por 5-0 ante el Inter de Milán.

Por Agencia EFE El Arsenal, que eliminó al Atlético de Madrid, y el París Saint-Germain, que doblegó al Bayern Múnich, disputarán el próximo 30 de mayo, sábado, una final inédita de la Liga de Campeones en el Puskas Arena de Budapest. Es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006 y que nunca ha ganado la Copa de Europa, y la tercera del club francés, campeón en una ocasión, la pasada campaña por 5-0 ante el Inter de Milán.

El conjunto de Luis Enrique Martínez es el candidato número uno. Su momento, la forma con la que eliminó al Bayern Múnich, con un festival de goles y pegada en la ida en el Parque de los Príncipes (5-4), admirado para siempre a nivel mundial, y con un ejercicio de impacto y éxito defensivo en la vuelta en el Allianz Arena, lo otorgan un papel principal en los pronósticos. También porque es el vigente campeón de la competición, ganador el pasado curso en la final por 5-0 contra el Inter de Milán, dentro de un recorrido parecido a la anterior temporada, algo irregular en la fase de grupos, fuera incluso del top ocho, pero en pleno auge después, hasta desembocar en la final tras eliminar a un rival más que poderoso. La tercera final de la Liga de Campeones para el PSG, la segunda consecutiva, y la posibilidad de su segundo título de una competición esquiva hasta la llegada de Luis Enrique y hasta hace un año. Su otra final de la Copa de Europa, en 2019-20, la perdió por 0-1 contra el Bayern Múnich. Este miércoles fue su revancha. Ahora tiene otra final. El PSG ha superado en las eliminatorias, incluida la previa a los octavos de final, al Mónaco (5-4 en el global de la serie), al Chelsea (8-2), al Liverpool (4-0) y al Bayern Múnich (6-5), por ese orden, para ser el conjunto más goleador de esta edición del máximo torneo europeo con 44 goles a favor, una media de 2,75 por encuentro, pero también con 22 tantos en contra. En total, ha ganado diez partidos, ha empatado cuatro y ha perdido dos en esta Liga de Campeones, en este caso último cayó contra el Bayern por 1-2 y contra el Sporting de Portugal por 2-1 en la fase liga, rumbo a la final con el Arsenal, que es el equipo más firme en defensa de esta edición de la máxima competición europea, con tan solo seis goles en contra, una media de 0,43 por choque.