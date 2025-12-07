Panamá, sin complejos, mira a enfrentar a Inglaterra, Croacia y Ghana

Ocio

El equipo dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen ha caído en el grupo L, una suerte de terreno minado por la presencia de dos formaciones europeas de fuste, como la Inglaterra del goleador Harry Kane y la Croacia del talentoso conductor Luka Modric.

Por Agencia EFE A seis meses de participar en el segundo Mundial absoluto de su historia, la selección de fútbol de Panamá cree haber sumado experiencias de los golpes sufridos en el Mundial de 2018 organizado por Rusia. De aquella cita a la que acudió una generación ya jubilada quedaron las derrotas por 3-0 ante Bélgica, por 6-1 a manos de Inglaterra y por 1-2 infligida por Túnez.

Ocho años después la Roja Canalera es la única selección procedente de Centromérica con visado para disputar la XXIII edición de un Mundial. Pero el equipo dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen ha caído en el grupo L, una suerte de terreno minado por la presencia de dos formaciones europeas de fuste, como la Inglaterra del goleador Harry Kane y la Croacia del talentoso conductor Luka Modric. A los 32 años, Kane vive un exquisito momento en el Bayern de Múnich, y a los 40 Modric pasa otro momento dorado desde que llegó a las filas del Milán procedente del Real Madrid. Modric, nacido en Zadar el 9 de septiembre de 1985, fue ganador del Balón de Oro y obtuvo de la FIFA el Premio The Best jugador del mundo en 2018 tras la cita que marcó el debut de Panamá y que dejó a Croacia en el segundo puesto tras la final con Francia. Los Tres Leones y Los Vatreni, que puede traducirse como Los Ardientes, han cosechado importantes resultados en las últimas ediciones del torneo y se clasificaron en la cima de sus respectivos grupos en las eliminatorias de la UEFA.