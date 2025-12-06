Cinco grandes duelos de la fase de grupos del Mundial 2026

Ocio

Por Agencia EFE Kylian Mbappé contra Erling Haaland en el que será un enfrentamiento de goleadores en la cumbre; Jude Bellingham frente a Luka Modric, ex compañeros en el Real Madrid y rivales por un día con sus selecciones; y Mohamed Salah contra los fantasmas de Thibaut Courtois, serán los duelos estrella de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El sorteo que se celebró en el Centro Kennedy de Washington no solo emparejó a 48 selecciones en 12 grupos. También cruzó a jugadores de primer nivel mundial que sobre el césped se encontrarán con viejas historias, presentes disputas y nostalgias no muy lejanas. - BRASIL-MARRUECOS El intento de Brasil de regresar a la élite del fútbol mundial, de ampliar su cosecha de éxitos en los Mundiales, de regenerar su dominio se topa, de entrada, con Marruecos, uno de los equipos nacionales más emergentes que ya se dejó ver en el pasado Campeonato del Mundo, en Catar 2022, donde terminó cuarta.

Carlo Ancelotti y su elenco de estrellas del que forman parte Vinicius, Rodrygo, Raphina, Militao, Estevao, entre otros muchos, son los encargados de aspirar al sextete y elevar la autoridad que obtuvo en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, su último gran torneo y dejar atrás el cúmulo de sinsabores de los eventos recientes, especialmente la Copa América del 2024 Marruecos es una selección al alza, el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Campeonato del Mundo, verdugo de España en Catar e intratables, con pleno de victorias, en la fase de clasificación hacia el Mundial. Liderado por Achraf Hakimi, la repercusión de sus jugadores ha crecido desde hace cuatro años. Brahim Díaz, Sofyan Amrabat, Amine Zouhzouh, Youssef En Nesyri eo el portero Bono, son algunos del combinado de Walid Regragui. De hecho, el conjunto africano ganó a Brasil en el último cara a cara, el encuentro amistoso de marzo del 2023 (2-1). Fue el único triunfo entre ambos de la selección africana. los otros dos choques, amistosos, terminaron con victorias de Brasil. -- ESPAÑA-URUGUAY La condición de favorito con la que España apunta en el Mundial 2026 se topa, de entrada, con el combinado uruguayo, lejos de aquél equipo batallador que alcanzaba habitualmente los tramos decisivos de los grandes eventos y que, actualmente, presa de su menor talento, está condicionada por la regeneración que pretende su técnico, el argentino Marcelo Bielsa que afrontará su tercera experiencia mundialista. En un cuarteto que completan Arabia Saudí y Cabo Verde solo Uruguay asoma como principal obstáculo por el primer puesto del Grupo H. Uruguay es, sobre todo, Federico Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid que ya coincidió con España en la fase de grupos del Mundial de Italia 1990 en un cara a cara que acabó sin goles. Nada tiene que ver la situación aquella con la actual donde España es un país consolidado en la cima y que acude a Estados Unidos, Canadá y México 2026 como una de las mejores selecciones, campeona de Europa vigente y sin conocer la derrota desde hace 31 partidos. El combinado celeste superó las eliminatorias sudamericanas en medio de dudas y altibajos. Ronald Araújo, Jose María Giménez, Manuel Ugarte o Rodrigo Bentancur forman parte también del plantel habitual de Uruguay que nunca ha podido ganar a España.

Las tres veces que España y Uruguay se han medido en partido oficial, dos en Mundiales, la roja nunca ha perdido. En la edición de 1950 empataron a dos tantos y en 1990 hubo empate sin goles. El más reciente fue en la Copa Confederaciones del 2013 y el combinado dirigido entonces por Vicente Del Bosque ganó por 2-1. -- PORTUGAL - COLOMBIA Cristiano Ronaldo se reencuentra con James Rodríguez con el que compartió vivencias y triunfos en el Real Madrid. Pero es Luis Díaz, flamante refuerzo desde esta temporada del Bayern Múnich, el líder que mejor representa al combinado cafetero que protagonizará uno de los grandes duelos de la fase de grupos del Mundial contra Portugal, ambos cabezas relevantes del Grupo K que completan Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo. La selección sudamericana regresa a la fase final de un Mundial después de ocho años y con ambición después de su buen recorrido en la fase de clasificación. Obtuvo su boleto con una jornada de anticipación y solo por detrás de Argentina y Ecuador. Con una mezcla de veteranos y jóvenes y bajo la tutela del seleccionador Néstor Lorenzo, cuenta con jugadores con cierto renombre como Santiago Arias, johan Mojica, Davinson Sánchez, Yáser Asprilla, John Cordoba o el propio James, en puertas de su última gran cita. Todos bajo el ala de Luis Díaz, la estrella colombiana. Es el combinado cafetero el principal obstáculo por el liderato del grupo de Portugal en el último baile de Cristiano Ronaldo. A sus 40 años el exjugador del Real madrid, empeñado en alcanzar los 1000 goles como profesional, forma parte de una espléndida generación que ve en el Mundial 2026 una gran ocasión. Después de ganar la Liga de Naciones a España, apunta a logros mejores tal y como exige un plantel, dirigido por el español Roberto Martínez, con futbolistas de la talla de Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Rafael Leao, Pedro Neto, Ruben Dias, Nuno Mendes.. entre otros muchos.