Camilo desafía la IA con reflexión sobre el amor y la tecnología

El nuevo tema, presentado la noche del miércoles, explora el caos interno que surge al amar a alguien que, en teoría, "quizá no tenga sentido", pero aún así prefiere el corazón sin lógica alguna, indica un comunicado de prensa de Sony Music.

"Vivimos rodeados de respuestas rápidas. De fórmulas para no fallar. De tecnologías que predicen y saben todo. De ideas sobre cómo debería verse el amor. Pero hay algo que no entra en ninguna lógica. Ni en ninguna lista. El amor no es un casting. El amor se siente. Y nada puede ni podrá jamás sentirlo por nosotros", compartió Camilo en una entrada en su cuenta oficial en Instagram.