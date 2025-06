¿Cómo escoger un asiento seguro en un avión?

Ahora bien, según un análisis de Time sobre la base de datos de accidentes aéreos de la FAA entre 1985 y 2000, las personas sentadas en los asientos centrales de la parte trasera del avión tenían una tasa de mortalidad del 28 %, mientras que los menos seguros eran los asientos de pasillo del tercio central de la cabina, con una tasa de mortalidad del 44 %.

Sin embargo, ha surgido la pregunta si sentarse en los asientos junto a las salidas de emergencias son más seguros o si el 11 A es el más seguro, esto tras conocerse que Vishwash Kumar Ramesh fue el único sobreviviente de una tragedia aérea, en la que fallecieron más de 240 personas.

Kumar había ido a visitar a sus familiares a Ahmedabad, en India, y debía regresar a Londres, donde lo esperaban su esposa y su hijo de 4 años. Este jueves 12 de junio de 2025, el ciudadano británico de 40 años, que se dedica a los negocios, se ha convertido en el único pasajero superviviente del accidente de Air India. En el vuelo también estaba su hermano, Ajay, que es uno de los fallecidos.

El Boeing 787-8 Dreamliner despegó a la 1:38 pm del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel de Ahmedabad con 242 pasajeros a bordo. La aeronave estaba tomando altura en su despegue, cuando finalmente se precipitó a tierra.

“Cuando vi la salida, quise salir. Intenté y pude. Quizás los que estaban del otro lado no pudieron. Todavía no entiendo cómo hice para estar vivo. Por un momento sentí que iba a morir. Pero cuando abrí los ojos y miré alrededor, dije ‘estoy vivo’. No entiendo cómo he sobrevivido”, dijo a medios locales.