Centroamérica & Mundo

EEUU se opone a plan de la ONU para reducir emisiones de gases en el transporte marítimo

El marco es de carácter obligatorio para los grandes buques oceánicos de más de 5.000 toneladas, que emiten el 85 % del total de las emisiones de CO2 del transporte marítimo internacional.

Por Agencia EFE Estados Unidos se opone al plan de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el transporte marítimo, según informó la Administración Trump en un comunicado publicado. De acuerdo con el documento, el marco legal del acuerdo -alcanzado entre los departamentos de Estado, Comercio, Energía y Transportes, "jurídicamente vinculante" y elaborado por el organismo especializado de la ONU y la Organización Marítima Internacional (OMI) para alcanzar cero emisiones en 2050- va en contra de los consumidores estadounidenses.

"El presidente Trump ha dejado claro que Estados Unidos no aceptará ningún acuerdo medioambiental internacional que suponga una carga indebida o injusta para EEUU o que perjudique los intereses del pueblo estadounidense", recoge el comunicado. Según la argumentación, este 'Marco Net-Zero', como bautizó la OMI a su plan, funcionaría como un "impuesto global al carbono" y beneficiará a China. "Lucharemos con firmeza para proteger al pueblo estadounidense y sus intereses económicos", dice el mensaje, tras adelantar que buscaran apoyos para frenar esta medida y que están dispuestos a "tomar represalias".