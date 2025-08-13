Centroamérica & Mundo

El Salvador, Guatemala y Honduras reciben más de US$22.700 millones en remesas

Del total de remesas recibidas, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, 4.837,7 millones de dólares (21,3 %) fueron recibidos por El Salvador, 12.127,6 millones (53,3 %) por Guatemala y 5.799,8 millones (25,5 %) por Honduras.

  • El Salvador, Guatemala y Honduras reciben más de US$22.700 millones en remesas

    FOTO ARCHIVO E&N
2025-08-13

POR EFE

Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, sumaron 22.765,1 millones de dólares (19.502,86 millones de euros) en el primer semestre de 2025, según datos obtenidos este martes por EFE.

Los datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en 3.764,1 millones de dólares a los 19.001 millones de dólares registrados en el mismo lapso de 2024.

Monto de remesas al Triángulo Norte de Centroamérica ha crecido un 17,3 %

Del total de remesas recibidas, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, 4.837,7 millones de dólares (21,3 %) fueron recibidos por El Salvador, 12.127,6 millones (53,3 %) por Guatemala y 5.799,8 millones (25,5 %) por Honduras.

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 17,9 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 18,1 % para Guatemala y un 25,3 % para Honduras.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Fintech en Centroamérica transforman el sistema financiero

Para el caso de El Salvador, las remesas son enviadas principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de 2 millones de salvadoreños y son el principal sostén de la economía del país centroamericano, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

Redacción web
EFE

migrantes
|
Remesas
|
El Salvador
|
Centroamérica
|
Guatemala
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE