Consejos para mantener saludable y feliz a su perro senior

De acuerdo con estudios recientes, en México el 31% de los perros en el país son seniors, una cifra que sigue en aumento, lo que resalta la importancia de brindarles una nutrición reforzada y especializada que les ayude a mantener una buena calidad de vida.

A medida que nuestras mascotas envejecen, sus necesidades generales y nutricionales cambian, por lo que en primera instancia es fundamental ofrecerles una alimentación adecuada para cada etapa de su vida. Alrededor de los 7 años, dependiendo del tamaño, los perros entran en la etapa senior, en la que comienzan a manifestarse signos más evidentes de envejecimiento.

Una dieta formulada específicamente para perros senior contribuye a conservar su energía, fortalecer su sistema inmunológico, cuidar su salud digestiva, articular y cardíaca, así como ayudar a retrasar los signos del envejecimiento. Esta alimentación suele incluir ingredientes funcionales como antioxidantes, ácidos grasos, vitaminas, minerales y proteínas de calidad, que apoyan el bienestar físico y emocional del perro, ayudándolo a mantenerse activo, con mejor movilidad y mayor vitalidad en esta etapa de vida.

Además de una nutrición adecuada, el cuidado integral de los perritos senior debe incluir visitas regulares al veterinario para detectar a tiempo posibles cambios en su salud. Los chequeos preventivos, análisis de laboratorio y evaluaciones físicas periódicas permiten ajustar su dieta, controlar su peso y prevenir enfermedades comunes en esta etapa. Asimismo, mantenerlos activos con ejercicio moderado y adaptado a su condición física ayuda a conservar su movilidad y mejorar su estado de ánimo.

El entorno en el que viven también influye en su calidad de vida. Un espacio cómodo, seguro y tranquilo les proporciona bienestar emocional, al igual que una rutina estable y momentos de afecto diario. No hay que olvidar el cuidado de su salud dental, una buena hidratación y la estimulación cognitiva mediante juegos suaves o actividades que mantengan su mente activa. Estos cuidados complementarios, sumados a una nutrición reforzada, hacen una gran diferencia para que nuestros compañeros vivan esta etapa con plenitud.



