Descubra tres hábitos que fortalecen la memoria a cualquier edad

Ocio

En Centroamérica se estima que unas 180.000 personas viven con Alzheimer y el número de diagnósticos podría aumentar significativamente durante la próxima década, debido al envejecimiento poblacional y a la falta de casos diagnosticados en etapas tempranas.

Por revistaeyn.com Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y que impacta no solo a quienes la padecen, sino también a sus familias y cuidadores. En Centroamérica se estima que unas 180.000 personas viven con Alzheimer y solo en Guatemala se reportan entre 70.000 y 80.000 casos. Además, se calcula que el número de diagnósticos podría aumentar significativamente durante la próxima década, debido al envejecimiento poblacional y a la falta de casos diagnosticados en etapas tempranas.

En este contexto, Odeth González, consultora de franquicias Kumon en México y Centroamérica, resalta la importancia de mantener la mente activa a lo largo de toda la vida: “La estimulación mental y el aprendizaje continuo son estrategias clave para fortalecer la memoria, mejorar la concentración y fomentar la agilidad mental”. Esta metodología japonesa ofrece un método estructurado, basado en la práctica diaria y en el desarrollo de hábitos de estudio que promueven la autonomía, la disciplina y la capacidad para resolver desafíos intelectuales. Kumon entrena procesos cognitivos y habilidades del pensamiento, tales como memoria de trabajo, atención, concentración, agilidad mental y razonamiento lógico que al ser ejercitadas diariamente se asocian a una mejor calidad de vida y a un desarrollo intelectual saludable. Odeth González brinda algunos hábitos educativos que favorecen la memoria y la salud mental: