¿Cuál es precio del cómic más caro de la historia vendido en una subasta?

Solo en esta subasta, ocho cómics se extendieron hacia la marca del medio millón, incluida una de las copias mejor calificadas del mundo de uno de los libros más influyentes del mundo de los cómics, un Capitán América No. 1 clasificado CGC Near Mint-9.2 que recaudó US$750,000. Una una copia restaurada profesionalmente del debut de Superman en 1938 con la calificación CGC de Aparente 8.0 obtuvo US$576,000 para establecer un máximo histórico para cualquier cómic restaurado.

La casa de subastas dice que es el cómic “más importante jamás publicado” y destaca que la versión de Superman que apareció en ese entonces es muy similar a la actual.

Según un informe del servicio de clasificación de cómics, Certified Guaranty Company (CBC), solo quedan unos 100 de 200.000 ejemplares del número 1 de Action Comics.

Además, se tuvieron otras ofertas legendarias, entre ellas la obra de arte original de Don Heck de Tales of Suspense No. 39 que presenta a Tony Stark poniéndose la armadura de Iron Man por primera vez. Este monumental momento de Marvel recaudó US$552.000, un nuevo récord mundial, y ahora es la página más valiosa de Tales of Suspense No. 39, una copia de la cual obtuvo CGC Near Mint / Mint 9.8 obtuvo US$840,000 durante esta subasta. Esa copia es solo una de las nueve nuevas adiciones de esta subasta a la lista de CGC de los cómics más caros jamás vendidos.

La versión de Daredevil No. 190 de Frank Miller y Klaus Janson recaudó US$252,000 para convertirse en el original de Daredevil dibujado por Miller más valioso vendido en una subasta.

Con información de El Clarín