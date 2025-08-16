Dallas Cowboys , la franquicia deportiva más cara del mundo

POR EFE

Dallas Cowboys se ratificó como la franquicia deportiva más cara del mundo, con un valor de 12.800 millones de dólares, 2.480 millones por encima de su cotización del año pasado.

Los Cowboys han liderado por seis años consecutivos la lista de franquicias deportivas de Sportico, portal especializado en negocios de la industria deportiva a nivel mundial.

En 2024, el equipo de la estrella solitaria fue el primero en romper la barrera de los 10.000 millones de dólares, al ser tasado en 10.320 millones.

Este miércoles Los Angeles Rams y los New York Giants se unieron al selecto grupo de las cinco franquicias con un valor superior a 10.000 millones al registrar cifras de 10.430 millones y 10.250 millones, respectivamente.

Según este informe, el valor promedio de cada uno de los 32 equipos de la NFL es de 7.100 millones de dólares, un 20 por ciento más que el año pasado y más del doble que hace cuatro años.