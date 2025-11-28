Exportaciones totales de Nicaragua aumentaron 22,4 % en el tercer trimestre

Centroamérica & Mundo

El crecimiento de las exportaciones trimestrales de mercancías estuvo soportado por el aumento de las exportaciones de los sectores: minería (87 %), agropecuario (29,9 %), y la industria manufacturera (15 %), reporta el BCN.

Por revistaeyn.com El dinamismo del comercio exterior continúa marcando el pulso de la economía nicaragüense. De acuerdo con las más recientes estadísticas divulgadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el valor total exportado —incluyendo mercancías y bienes de zona franca— alcanzó US$2,372.6 millones entre julio y septiembre de 2025, lo que representa unaumento de 22,4 % frente al mismo trimestre del año previo, cuando la cifra se situó en US$1,938.3 millones. Las exportaciones de mercancías fueron el motor principal del repunte, al concentrar el 58,5 % del total (US$1,387.1 millones), impulsadas por un notable crecimiento interanual de 40,3 %. En contraste, los bienes provenientes de zonas francas aportaron el 41,5 % restante (US$985.5 millones), con una variación positiva más moderada de 3,7 % respecto a 2024.

El avance de las exportaciones de mercancías se apoyó principalmente en tres sectores: la minería, que registró un salto de US$272.1 millones (+87 %); el agropecuario, con un incremento de US$70.1 millones (+29,9 %); y la manufactura, que sumó US$58.6 millones adicionales (+15,1 %). El único retroceso dentro del grupo se observó en pesca y acuicultura, con una baja de US$2.0 millones (-3,8 %), apunta el BCN. En la rama de zona franca, los mayores crecimientos se dieron en arneses (+US$37.8 millones; +17,5 %), productos de tabaco (+US$5.8 millones; +5,2 %), textiles (+US$2 millones; +0.4 %) y aceite de palma africana (+US$1.6 millones; +10,9 %). El segmento pesquero maquilado; sin embargo, retrocedió 20,1 %. A nivel acumulado, entre enero y septiembre las exportaciones totales de Nicaragua sumaron US$6,813.9 millones, un avance de 15,8 % respecto a igual lapso de 2024. El grueso del crecimiento provino de las exportaciones de mercancías, que aumentaron 27,6 % (+US$884.4 millones), mientras que la zona franca subió 1,6 % (+US$43.9 millones). En contraste con el dinamismo exportador, las importaciones crecieron a un ritmo más moderado. El valor FOB de las compras externas llegó a US$2,891.0 millones en el trimestre, equivalente a un aumento de 7,1 %.