Starbucks Foundation Grant 2025 impulsará proyectos sociales en El Salvador

Por revistaeyn.com
Educo y FUSAL fueron seleccionadas como ganadoras del Starbucks Foundation Grant 2025, un fondo internacional que busca respaldar iniciativas de impacto social en países productores de café. La distinción permitirá implementar proyectos en zonas costeras de La Libertad y en comunidades cafetaleras de Ahuachapán Centro, con más de 540 beneficiarios directos.
En esta edición, Educo recibirá US$20,000, mientras que FUSAL contará con US$15,000 para desarrollar programas orientados a fortalecer la protección de la niñez, mejorar la nutrición infantil, ampliar el acceso a oportunidades educativas y promover la autonomía de adolescentes y jóvenes.
Educo concentrará su intervención en los distritos de Chiltiupán y Puerto de La Libertad, territorios donde la violencia de género y los embarazos tempranos continúan siendo barreras para el desarrollo de niñas y jóvenes. El proyecto se propone empoderar a 260 adolescentes y mujeres jóvenes, mediante formación en liderazgo, salud mental, empleabilidad y emprendimiento, incluyendo capital semilla para impulsar pequeñas iniciativas económicas.
La organización también trabajará con 20 empresas locales, a fin de fortalecer sus capacidades para prevenir y denunciar situaciones de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Además, personal voluntario de Starbucks participará en actividades comunitarias orientadas a la sensibilización y a la creación de entornos protectores.
Ana Iris Martínez, directora de Educo en El Salvador, destacó que este fondo “abre una puerta para avanzar hacia comunidades más equitativas y seguras”, subrayando que la colaboración entre sectores “es clave para transformar realidades y ampliar oportunidades”.
En paralelo, FUSAL enfocará su trabajo en siete comunidades cafetaleras de Apaneca y Concepción de Ataco, donde intervendrá en dos áreas esenciales. La primera es la vigilancia nutricional de 150 niños menores de cinco años, sumada a la capacitación de 30 voluntarias comunitarias que apoyarán el seguimiento alimentario.
La segunda línea de acción apunta a mejorar las habilidades lectoras de 100 niños entre 6 y 9 años, acompañados por sus madres y padres para fortalecer el aprendizaje desde el hogar. La iniciativa incluirá actividades de voluntariado de colaboradores de Starbucks, quienes participarán en lecturas guiadas, talleres de nutrición y la narración digital de historias creadas por la niñez.
Ambos proyectos buscan, entre otros objetivos, prevenir la violencia, fortalecer el liderazgo juvenil, mejorar la nutrición infantil y reducir el rezago lector. De manera indirecta, las iniciativas alcanzarán también a más de 900 personas, entre familias y comunidades.