Starbucks Foundation Grant 2025 impulsará proyectos sociales en El Salvador

Empresas & Management

Educo y FUSAL recibieron fondos e implementarán proyectos en La Libertad Costa y en comunidades cafetaleras de Ahuachapán Centro, beneficiando a más de 540 personas de forma directa.

Por revistaeyn.com Educo y FUSAL fueron seleccionadas como ganadoras del Starbucks Foundation Grant 2025, un fondo internacional que busca respaldar iniciativas de impacto social en países productores de café. La distinción permitirá implementar proyectos en zonas costeras de La Libertad y en comunidades cafetaleras de Ahuachapán Centro, con más de 540 beneficiarios directos. En esta edición, Educo recibirá US$20,000, mientras que FUSAL contará con US$15,000 para desarrollar programas orientados a fortalecer la protección de la niñez, mejorar la nutrición infantil, ampliar el acceso a oportunidades educativas y promover la autonomía de adolescentes y jóvenes.

Educo concentrará su intervención en los distritos de Chiltiupán y Puerto de La Libertad, territorios donde la violencia de género y los embarazos tempranos continúan siendo barreras para el desarrollo de niñas y jóvenes. El proyecto se propone empoderar a 260 adolescentes y mujeres jóvenes, mediante formación en liderazgo, salud mental, empleabilidad y emprendimiento, incluyendo capital semilla para impulsar pequeñas iniciativas económicas. La organización también trabajará con 20 empresas locales, a fin de fortalecer sus capacidades para prevenir y denunciar situaciones de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Además, personal voluntario de Starbucks participará en actividades comunitarias orientadas a la sensibilización y a la creación de entornos protectores. Ana Iris Martínez, directora de Educo en El Salvador, destacó que este fondo “abre una puerta para avanzar hacia comunidades más equitativas y seguras”, subrayando que la colaboración entre sectores “es clave para transformar realidades y ampliar oportunidades”.