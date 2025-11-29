Centroamérica & Mundo

Autoridad sanitaria de El Salvador confirma más de 100 casos de malaria

El rotativo local La Prensa Gráfica había informado previamente que "militares retirados y expolicías regresan de África enfermos de malaria a El Salvador".

Por Agencia EFE El Ministerio de Salud de El Salvador informó del contagio con malaria de 107 salvadoreños que se encontraban en la República Democrática del Congo y regresaron al país centroamericano. "En total, fueron 310 salvadoreños retornados desde la República Democrática del Congo y, hasta la fecha, se han confirmado 107 casos positivos (de malaria). Todos los pacientes han recibido atención médica oportuna y no representan un riesgo para la población", indicó en la misiva oficial.

Añadió que "se logró detectar casos positivos mediante la prueba de gota gruesa, lo que permitió aplicar el aislamiento correspondiente a los pacientes". "Durante este proceso, el personal médico realizó visitas diarias de seguimiento, extendiendo la evaluación a los núcleos familiares y aplicando pruebas adicionales para minimizar el riesgo de propagación, como parte del protocolo de acción activado por provenir de una zona con alta incidencia de malaria", agregó la fuente. De acuerdo con el Ministerio de Salud salvadoreño, "se están tomando medidas de prevención y contención epidemiológica en puntos claves a escala nacional". "Reiteramos que El Salvador mantiene su estatus de país libre de malaria, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud. Ninguno de los casos detectados es autóctono y se continúa con las acciones permanentes de control y eliminación del vector transmisor", subrayó.