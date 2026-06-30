Del fútbol de barrio al Mundial: la historia detrás de los botines de Vozinha

Por: Revistaeyn.com

Hay historias del Mundial que no aparecen en las estadísticas ni en las tablas de posiciones. Se cuentan en los márgenes del torneo, donde un país pequeño desafía a las potencias o donde una empresa nacida lejos de los grandes centros de la industria deportiva encuentra su lugar en el escenario más importante del fútbol.

Allí se cruzan los caminos de Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, el arquero de la selección de Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial FIFA 2026, y del argentino Santiago Halty, fundador de la marca deportiva Senda Athletics.

El 15 de junio, Vozinha firmó una actuación memorable al mantener su arco invicto frente a España, resistiendo 27 remates de una de las selecciones favoritas al título. La imagen del guardameta de 40 años llorando tras el empate recorrió el mundo y convirtió al debutante Cabo Verde en una de las historias más comentadas del torneo.

Pero, detrás de esa actuación también había una historia de emprendimiento latinoamericano.

Antes de que el arquero alcanzara notoriedad internacional, Halty ya había apostado por él como atleta de Senda Athletics. Hoy, Vozinha disputa el Mundial con los botines Senda Mendoza™ Elite, desarrollados por una empresa que nació con una propuesta poco habitual en la industria del equipamiento deportivo: combinar alto rendimiento con principios de comercio justo y producción sostenible.