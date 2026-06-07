Adidas-Nike, el otro partido del Mundial; Puma emerge como alternativa

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El Mundial de 2026 será también una batalla comercial. Adidas vestirá a 14 selecciones, Nike a 12 y Puma a 11. Entre las tres concentran el 77 % de los países participantes.

Por: EFE La cita reunirá a activos globales e históricos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a Kylian Mbappé y Erling Haaland y la irrupción imparable de Lamine Yamal. Además, el torneo dará visibilidad a marcas emergentes gracias a la ampliación a 48 selecciones. Cada cuatro años, el Mundial de Fútbol se convierte en el mayor escaparate deportivo del planeta. Durante un mes, miles de millones de espectadores siguen cada partido, cada celebración y cada imagen que llega desde los estadios. Y mientras las selecciones compiten por levantar la Copa del Mundo, fuera y dentro del terreno de juego se disputa otra batalla igual de intensa: la guerra comercial entre Adidas y Nike, a la que se unen Puma y otras marcas emergentes.

El tablero comercial

La edición de 2026, con 48 selecciones por primera vez en la historia, amplía también el tablero comercial. Adidas llega como la marca con mayor presencia en el torneo, al vestir a 14 selecciones, por delante de Nike, con 12, y de Puma, con 11. Entre las tres concentran 37 de las 48 selecciones participantes, el 77 % del Mundial. Adidas afronta la cita con una ventaja numérica y simbólica. La compañía alemana viste al vigente campeón del mundo, Argentina. También a selecciones de fuerte peso comercial como España, Alemania, México, Colombia, Bélgica o Japón. Y otras como Arabia Saudí, Qatar, Escocia, Suecia, Sudáfrica, Argelia y Curazao. Italia, una de sus selecciones históricas, no estará en el torneo tras quedarse fuera por tercera vez consecutiva.

Fin al binomio Alemania-Adidas

El Mundial de 2026 también marcará el final de una de las asociaciones más emblemáticas de la historia del deporte. Alemania disputará su último gran torneo vestida por Adidas antes de que entre en vigor el acuerdo firmado con Nike a partir de 2027. La selección alemana y la compañía fundada por Adi Dassler han estado unidas durante 75 años, una relación que ha acompañado a la ‘Mannschaft’ en la conquista de sus cuatro títulos mundiales. Ha convertido sus equipos en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol internacional. A esa presencia por equipos se suma una cartera individual de enorme impacto. Lionel Messi lidera la nómina de Adidas en su sexto Mundial con Argentina. Está acompañado por otros activos de máximo valor mediático como Lamine Yamal, Pedri, Jude Bellingham, Jamal Musiala o Florian Wirtz. No todos compiten con selecciones Adidas. Bellingham, por ejemplo, jugará con una Inglaterra vestida por Nike, pero sí forman parte de las potentes campañas publicitarias de la firma alemana.

Nike, muy presente