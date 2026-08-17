Deuda externa pública de Honduras sube a US$10,783 millones al cierre de junio

Finanzas

Durante el primer semestre, además, Honduras recibió US$337.1 millones en desembolsos, de los cuales US$315.3 millones se destinaron a apoyo presupuestario.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El saldo de la deuda externa del Sector Público de Honduras alcanzó los US$10,783.2 millones al cierre de junio de 2026, un incremento de US$46.8 millones frente a los US$10,736.4 millones registrados en diciembre de 2025, de acuerdo con el más reciente reporte del Banco Central de Honduras (BCH). El aumento estuvo determinado principalmente por una utilización neta de US$69.5 millones, resultado de desembolsos por US$337.9 millones, superiores a los US$268.4 millones destinados al pago de capital. Este incremento fue parcialmente compensado por una variación cambiaria favorable que redujo el saldo de la deuda en US$22.7 millones.

A pesar del crecimiento nominal de las obligaciones externas, el indicador que mide la deuda pública externa en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) mostró una mejora. Al finalizar junio se ubicó en 26.3 % del PIB, 0.8 puntos porcentuales por debajo del 27.1 % observado en diciembre de 2025. Según el BCH, esta reducción refleja una mayor capacidad de la economía hondureña para atender sus compromisos externos y una menor exposición a riesgos asociados con la sostenibilidad del endeudamiento. En el contexto centroamericano, Honduras se ubicó en el tercer lugar en este indicador, por debajo de Guatemala y Costa Rica. Además, la Política de Endeudamiento Público 2026-2029 y su adéndum prevén que al cierre de este año el valor actual de la deuda del Sector Público No Financiero represente 22 % del PIB, por debajo del umbral de 36 % establecido en los análisis de sostenibilidad de deuda del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.