Panamá planteó una revisión profunda del SICA para su modernización

Centroamérica & Mundo

Panamá propone impulsar un proceso de diálogo entre los Estados miembros para revisar, entre otros puntos, el equilibrio de la representatividad institucional, los mecanismos de gobernanza y toma de decisiones, la disciplina y sostenibilidad financiera, la transparencia y rendición de cuentas en la administración de recursos.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá, a través de su cancillería, planteó una revisión profunda de la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a fin de fortalecer y modernizar a este "instrumento fundamental" de la integración, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regional. En un comunicado, el ministerio panameño de Relaciones Exteriores señala que, "por la importancia que tiene esta organización, consideramos que ha llegado el momento de abordar, con seriedad, madurez y visión de futuro, una revisión profunda de su funcionamiento institucional".

Los "datos disponibles" evidencian la necesidad de avanzar hacia un sistema con una "representatividad más equilibrada entre los Estados miembros, una administración financiera sostenible y una distribución de recursos humanos acorde con las responsabilidades y prioridades de la organización", según el comunicado. El pronunciamiento oficial resalta que Panamá considera "particularmente importante" revisar los criterios actuales de representación, participación y distribución del personal dentro de la institucionalidad del SICA, "procurando que exista un equilibrio razonable entre los Estados miembros y que las estructuras respondan a criterios de mérito, capacidad, transparencia y proporcionalidad". En el comunicado se destaca que la situación financiera del ente regional de igual manera "merece una atención especial". Esto en razón de que la sostenibilidad del SICA requiere mecanismos que aseguren el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de sus miembros y permitan contar con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente sus objetivos institucionales.