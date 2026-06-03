Ranking de los jugadores del Mundial 2026 con mayor influencia digital

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Un análisis elaborado por la plataforma de marketing de influencers SocialPubli ubica al portugués Cristiano Ronaldo como el futbolista más influyente en las redes sociales.

Por revistaeyn.com La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete convertirse en mucho más que una competencia deportiva. A pocos días de que el balón ruede en Estados Unidos, México y Canadá, las redes sociales ya han comenzado a jugar su propio torneo, con figuras capaces de movilizar audiencias de cientos de millones de personas y de impulsar campañas publicitarias globales con una sola publicación. Un análisis elaborado por la plataforma de marketing de influencers SocialPubli ubica al portugués Cristiano Ronaldo como el futbolista más influyente en las redes sociales. El delantero acumula más de 650 millones de seguidores en Instagram y continúa siendo una de las personalidades con mayor capacidad para generar conversación a escala mundial.

La influencia digital de Ronaldo ha demostrado tener un impacto directo en los negocios. Su incorporación al club saudí Al Nassr FC provocó un aumento de más de 22 millones de seguidores en las plataformas del equipo en apenas dos meses y contribuyó a multiplicar la visibilidad internacional de la liga saudí. En el segundo puesto aparece el argentino Lionel Messi, quien supera los 500 millones de seguidores en Instagram. Su llegada al club estadounidense Inter Miami CF generó un fenómeno que transformó la popularidad del fútbol en ese país. El podio lo completa el francés Kylian Mbappé, con más de 130 millones de seguidores. Su presencia en redes sociales también se traduce en importantes ingresos fuera de las canchas gracias a acuerdos con marcas internacionales. La lista continúa con el brasileño Vinícius Júnior, que suma 55 millones de seguidores y mantiene una de las tasas de crecimiento más destacadas en interacción digital dentro del fútbol europeo. En quinto lugar figura la joven estrella española Lamine Yamal, cuya rápida expansión en plataformas como TikTok lo ha convertido en un referente para conectar con la Generación Z.