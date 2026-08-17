Costa Rica: Déficit de US$796M en comercio de bienes, en segundo trimestre

Por revistaeyn.com
Según datos preliminares de la Estadísticas de Comercio Exterior del INEC Costa Rica, en el segundo trimestre de 2026 (abril, mayo y junio) el comercio exterior de bienes de Costa Rica presentó una tendencia creciente en el valor aduanero.
En total, las exportaciones alcanzaron los US$6.284 millones, mientras que las importaciones se registraron en US$7.080 millones. La balanza comercial de Costa Rica del periodo fue de -US$796,03 millones.
Las principales aduanas de jurisdicción, para ambos flujos comerciales, fueron la de Limón y la de Santamaría, que agruparon el 79 % del valor de las exportaciones y el 75 % del valor de las importaciones del país, aproximadamente.
El medio de transporte primordial fue el marítimo, acumuló el 42,6 % del valor de las exportaciones y el 61,1 % de las importaciones.
Los instrumentos y aparatos de uso médico (jeringas, agujas, catéteres, tubos de perfusión, aparatos de ortopedia) y las frutas frescas (bananos y piñas) son los principales productos de exportación costarricense.
Los aceites ligeros de petróleo como la gasolina súper, la gasolina regular y la gasolina de aviación; así como los aceites pesados de petróleo como el diésel; se mantienen como los principales productos de importación del país durante el segundo trimestre de 2026.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica para el periodo, al agrupar el 45 % del valor total de exportación de bienes y el 42 % del valor importado, aproximadamente.
En términos absolutos, la balanza comercial con este país fue de -US$177 millones. Además, durante este trimestre se importaron bienes desde 173 países de origen y se exportaron hacia 129 países de destino diferentes.