Centroamérica & Mundo

Costa Rica: Déficit de US$796M en comercio de bienes, en segundo trimestre

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica para el periodo, al agrupar el 45 % del valor total de exportación de bienes y el 42 % del valor importado, aproximadamente.

  • Costa Rica: Déficit de US$796M en comercio de bienes, en segundo trimestre

    En el periodo de abril, marzo y junio de 2026, las exportaciones de Costa Rica alcanzaron los US$6.284 millones y las importaciones US$7.080 millones. Foto de cortesía
2026-08-17

Por revistaeyn.com

Según datos preliminares de la Estadísticas de Comercio Exterior del INEC Costa Rica, en el segundo trimestre de 2026 (abril, mayo y junio) el comercio exterior de bienes de Costa Rica presentó una tendencia creciente en el valor aduanero.

En total, las exportaciones alcanzaron los US$6.284 millones, mientras que las importaciones se registraron en US$7.080 millones. La balanza comercial de Costa Rica del periodo fue de -US$796,03 millones.

Pura Vida Meetings busca fortalecer a Costa Rica en turismo de reuniones

Las principales aduanas de jurisdicción, para ambos flujos comerciales, fueron la de Limón y la de Santamaría, que agruparon el 79 % del valor de las exportaciones y el 75 % del valor de las importaciones del país, aproximadamente.

El medio de transporte primordial fue el marítimo, acumuló el 42,6 % del valor de las exportaciones y el 61,1 % de las importaciones.

Los instrumentos y aparatos de uso médico (jeringas, agujas, catéteres, tubos de perfusión, aparatos de ortopedia) y las frutas frescas (bananos y piñas) son los principales productos de exportación costarricense.

Los aceites ligeros de petróleo como la gasolina súper, la gasolina regular y la gasolina de aviación; así como los aceites pesados de petróleo como el diésel; se mantienen como los principales productos de importación del país durante el segundo trimestre de 2026.

Panamá espera entrada en vigor de renovado acuerdo marítimo con China

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica para el periodo, al agrupar el 45 % del valor total de exportación de bienes y el 42 % del valor importado, aproximadamente.

En términos absolutos, la balanza comercial con este país fue de -US$177 millones. Además, durante este trimestre se importaron bienes desde 173 países de origen y se exportaron hacia 129 países de destino diferentes.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Mercados
|
Economía
|
Exportaciones
|
Déficit comercial
|
Comercio Exterior
|
Puertos
|
Costa Rica
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE