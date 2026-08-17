Costa Rica: Déficit de US$796M en comercio de bienes, en segundo trimestre

En total, las exportaciones alcanzaron los US$6.284 millones, mientras que las importaciones se registraron en US$7.080 millones. La balanza comercial de Costa Rica del periodo fue de -US$796,03 millones.

Según datos preliminares de la Estadísticas de Comercio Exterior del INEC Costa Rica, en el segundo trimestre de 2026 (abril, mayo y junio) el comercio exterior de bienes de Costa Rica presentó una tendencia creciente en el valor aduanero.

Las principales aduanas de jurisdicción, para ambos flujos comerciales, fueron la de Limón y la de Santamaría, que agruparon el 79 % del valor de las exportaciones y el 75 % del valor de las importaciones del país, aproximadamente.

El medio de transporte primordial fue el marítimo, acumuló el 42,6 % del valor de las exportaciones y el 61,1 % de las importaciones.

Los instrumentos y aparatos de uso médico (jeringas, agujas, catéteres, tubos de perfusión, aparatos de ortopedia) y las frutas frescas (bananos y piñas) son los principales productos de exportación costarricense.

Los aceites ligeros de petróleo como la gasolina súper, la gasolina regular y la gasolina de aviación; así como los aceites pesados de petróleo como el diésel; se mantienen como los principales productos de importación del país durante el segundo trimestre de 2026.