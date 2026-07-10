El Mundial de 2026 será recordado por sus récords

El Mundial 2026, que entra en la fase de cuartos de final, está dejando para la historia récords que serán muy difíciles de superar, propios de una competición que se amplió a 48 equipos.

Esta Copa del Mundo que han organizado Estados Unidos, México y Canadá se ha caracterizado por registros goleadores con espectaculares logros individuales, grandes actuaciones a nivel de equipos y un éxito resonante en cuanto al número de espectadores en los estadios.

Gran desempeño goleador Según datos oficiales de la FIFA, se han marcado hasta el fin de los octavos de final 280 goles, 22 de ellos obra de tres megaestrellas del fútbol orbital. Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé son líderes de la clasificación de artilleros con ocho tantos. Ademas, Messi se mantiene como el máximo anotador de la historia de los mundiales, con 21 celebraciones, mientras que el noruego Erling Haaland suma 7.

Esta es la primera vez en la historia de los Mundiales que tres jugadores marcan siete o más goles cada uno en una misma edición.

En el caso del galo, delantero del Real Madrid, también le respira en la nuca a Messi en la tabla histórica, ya que apenas está a dos dianas de alcanzarlo (19). El exjugador del Mónaco también rompió un récord al llegar a 11 celebraciones en instancias de eliminación directa, más que cualquier otro jugador en activo.

El gol 3.000 Le cayó en suerte a esta edición de 2026 que se anotara el gol número 3.000 de los Mundiales, y llegó de la mano de un argentino. Tal vez Enzo Fernández no haya sido consciente de que el tanto que completó la remontada 3-2 contra Egipto por los octavos de final pase la posteridad por llegar a ese gran número redondo.

El gol 2.000 había sido anotado veinte años atrás, en Alemania 2006, y a quien le recayó el honor en esa ocasión fue al sueco Marcus Allbäck en un partido por la fase de grupos entre Suecia e Inglaterra que terminó 2-2.

Hay que retroceder los calendarios hasta 1978 para encontrar que el gol 1.000 de las Copas del Mundo fue logrado por el neerlandés Rob Rensenbrink contra Escocia en primera fase.