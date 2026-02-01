Ocio

Grammy 2026: Billie Eilish y Bad Bunny ganan y arremeten contra acciones del ICE

Sus palabras llegan en medio de momentos políticos tensos como consecuencia de los operativos migratorios implementados por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por la muerte de dos manifestantes en Mineápolis por disparos de agentes federales.

    US singer-songwriters FINNEAS (L) and Billie Eilish accept the Song Of The Year award for 'WILDFLOWER' onstage during the 68th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 01 February 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES

     CHRIS TORRES / EFE
2026-02-01

Por EFE

Este 1 de febrero de 2026 se llevó a cabo la ceremonia de los Grammy. Al recibir los premios por mejor álbum de música urbana y a mejor canción 2026, Bad Bunny y Billie Eilish, respectivamente, arremetieron contra las acciones que están ejecutando el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), en el foco de la polémica por las agresivas redadas en Mineápolis.

"No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo el "Conejo Malo", tras recoger el galardón.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden", concluyó.

Minutos más tarde, Eilish dijo: "Nadie es ilegal en tierra robada... Que se joda el ICE: es lo único que quiero decir".

"Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan", añadió.

Eilish se alzó con el galardón en una categoría en la que también se encontraba nominado el puertorriqueño Bad Bunny con 'DtMF' o el rapero Kendrick Lamar con el sencillo 'Luther', en colaboración con SZA.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de Bad Bunny se impuso este domingo con el Grammy a mejor álbum de música urbana, una categoría en la que competía junto a 'Mixteip', de J Balvin; 'FERXXO VOL X: Sagrado', de Feid; 'NAIKI', de Nicki Nicole; 'EUB DELUXE', de Trueno y 'SINFÓNICO (En Vivo)', de Yandel.

El cantante puertorriqueño de música urbana Bad Bunny posa en la alfombra roja de la 68º edición de los premios Grammy este domingo, en Los Ángeles (Ca, EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán

 (Octavio Guzmán / EFE)
Redacción web
Agencia EFE

