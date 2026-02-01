Grammy 2026: Billie Eilish y Bad Bunny ganan y arremeten contra acciones del ICE

Por EFE

Este 1 de febrero de 2026 se llevó a cabo la ceremonia de los Grammy. Al recibir los premios por mejor álbum de música urbana y a mejor canción 2026, Bad Bunny y Billie Eilish, respectivamente, arremetieron contra las acciones que están ejecutando el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), en el foco de la polémica por las agresivas redadas en Mineápolis.

"No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo el "Conejo Malo", tras recoger el galardón.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden", concluyó.

Minutos más tarde, Eilish dijo: "Nadie es ilegal en tierra robada... Que se joda el ICE: es lo único que quiero decir".

"Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan", añadió.

Eilish se alzó con el galardón en una categoría en la que también se encontraba nominado el puertorriqueño Bad Bunny con 'DtMF' o el rapero Kendrick Lamar con el sencillo 'Luther', en colaboración con SZA.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de Bad Bunny se impuso este domingo con el Grammy a mejor álbum de música urbana, una categoría en la que competía junto a 'Mixteip', de J Balvin; 'FERXXO VOL X: Sagrado', de Feid; 'NAIKI', de Nicki Nicole; 'EUB DELUXE', de Trueno y 'SINFÓNICO (En Vivo)', de Yandel.