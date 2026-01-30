Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Justin Bieber entre los confirmados para actuar en los Grammy 2026

Gaga actualmente está nominada a siete premios Grammy entre los que destacan las categorías más importantes como grabación y canción del año por el tema 'Abracadabra'; o álbum del año por su trabajo 'Mayhem'.

Lady Gaga se suma a la lista de los artistas confirmados para actuar en los Grammy 2026 que se llevará a cabo el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, informó la Academia de la Grabación.

La cantante ha vivido un año especialmente intenso gracias a su gira 'Mayhem'.

Recientemente, Gaga lanzó el video de un anuncio que se emitirá durante la Super Bowl del 8 de febrero para las compañías estadounidenses de bienes raíces y préstamos hipotecarios Redfin y Rocket, en el que versiona el tema principal de la serie 'Mister Rogers’ Neighborhood'.

El cantante canadiense Justin Bieber, nominado a cuatro Grammys en esta edición, actuará por primera vez en la gala de estos premios.

La institución ya había anunciado anteriormente que Bieber regresaría a la gala, marcando la que será su primera actuación desde 2022, cuando actuó con Daniel Caesar y Giveon para interpretar su canción 'Peaches'.

El cantante aspira a cuatro galardones en la 68 edición de estos premios, incluido álbum del año ('Swag'); mejor interpretación pop solista ('DAISIES'), mejor álbum vocal pop ('Swag') y mejor interpretación de R&B ('YUKON').

Las presentaciones públicas del cantante de 'Baby' han sido escasas en los últimos años, aunque este 2026 está previsto que, además de su presencia en los Grammy, encabece el cartel del festival Coachella que se celebra el próximo abril.