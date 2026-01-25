Guatemala obtiene el Premio al Mejor Stand de País en FITUR 2026

El galardón destaca el esfuerzo institucional por presentar una imagen país sólida, innovadora y alineada con las tendencias del turismo global. También reconoce el trabajo articulado entre los sectores público y privado para posicionar a Guatemala como un destino diverso, competitivo y con alto valor cultural, natural y humano.

Guatemala fue distinguida con el Premio al Mejor Stand en la categoría Países/Regiones en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, uno de los encuentros turísticos más importantes del mundo, en reconocimiento a la calidad de su propuesta expositiva, la coherencia de su identidad y su proyección como destino en el escenario internacional.

La participación de Guatemala en FITUR 2026, que se celebra en Madrid, del 21 al 25 de enero, forma parte de la estrategia de promoción internacional orientada a fortalecer alianzas, atraer inversión y consolidar al turismo como un motor clave para el desarrollo económico y social del país. En este contexto, el stand se concibió como una experiencia integral, diseñada para generar conexión emocional, interés comercial y recordación de marca.



El espacio combina video mapping, una barra de degustaciones y efectos sonoros que se convierte en un espectáculo sensorial, junto con la proyección del Pentagrama Maya, que conecta la cosmovisión ancestral con la tecnología contemporánea.



No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Cada elemento fue pensado para mirar, saborear, interactuar e imaginar el próximo viaje, y ofrece una experiencia interactiva inspirada en los nahuales, elementos fundamentales de la cosmovisión maya, a través de la cual los participantes pudieron conocer su significado simbólico y su vínculo con la identidad y la espiritualidad ancestral de Guatemala.

